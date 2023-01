Falta solo un mes para que la reversión de las primeras estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) sea una realidad. Sin embargo, las concesionarias de las mismas apuntan a que, a día de hoy, esta no tendría un horizonte claro al no conocer todavía la hoja de ruta que desde la Administración -la Conselleria de Economia que dirige Rafael Climent a través de la Sociedad Valenciana de ITV, presidida por Josep Albert Quilis- se va a llevar.

Según ha explicado esta mañana ante los medios de comunicación frente a Les Corts el portavoz de Aecova-ITV -firma que aglutina a siete empresas concesionarias-, Francisco Llopis, es "inviable" que a partir tanto del 25 de febrero (fecha establecida por la conselleria para la reversión de las primeras estaciones) como el 3 de marzo (cambio de manos del resto de estaciones) "estén disponibles las citas previas y que se pueda prestar el servicio" al no tener la sociedad pública, asegura, algunas "acreditaciones necesarias" para ello.

Por ello y tras no haber tenido respuesta a las reclamaciones de diálogo efectuadas a la conselleria la pasada semana, Llopis ha resaltado que se ha "hecho una petición formal" de reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y "estamos esperando a que nos llamen porque puede haber un caos a partir de esos días en el tema de la reversión". "No existe la hoja de ruta o al menos los concesionarios no la conocemos. No sabemos cuáles son nuestras obligaciones", ha añadido Manuel Trigo, concesionario y vocal de la junta directiva de la asociación.

Reversión "irracional"

En este sentido, el responsable ha destacado que la reversión "se ha hecho partida de una forma irracional y arbitraria lo que va a plantear gravísimos problemas técnicos" como no poder dar esas citas a partir del 25 de febrero y del 3 de marzo porque, al no ser ya "nuestras responsabilidades no sabemos cuál va a ser la capacidad productiva o el personal disponible" de las estaciones. "No nos podemos comprometer a una parte del servicio que no estará en nuestras manos", ha explicado Trigo, que ha insistido en que a partir de ese periodo esto será competencia de la Administración, que no puede "hacer un puré de unos y otros" en torno a "un servicio público orientado a los valencianos".

Lo que sí han descartado ambos dirigentes de Aecova-ITV es que, de momento, se vayan a hacer otro tipo de protestas o reclamaciones judiciales al respecto. "No vamos a hacer nada que no sea obligación nuestra, que nadie lo dude", ha concluido Trigo.