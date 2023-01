El sector critica que Economia tramite de urgencia la ley de Comercio Sostenible

El Boletín Oficial de les Corts Valencianes (BOCV) anunció este viernes que la ley de Comercio Sostenible seguirá el procedimiento de urgencia para su tramitación como se había pedido desde la conselleria de Economia. Ello implica que a partir del próximo lunes (es decir, el siguiente día hábil a la publicación), solo habrá cinco días -y no diez como implica el cauce normal- para que se puedan presentar enmiendas, un plazo que ha indignado al sector al considerar que una ley como esta -de la que aseguran que aún no han podido ver el último texto- "merece un poco más de pausa y de tiempo que cinco días".

Así lo explicó ayer a este diario el director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova), Pedro Reig, destacando que van a reunirse en las próximas jornadas "con todos los grupos políticos" para hablar de la realidad de una norma que no ha gustado ni a los supermercados ni tampoco a las grandes superficies (Anged) ni al pequeño y mediano comercio (Confecomerç), todos ellos representados en la patronal autonómica CEV.

Reivindicaciones de la CEV

En este sentido, como reivindicaciones conjuntas del sector para la norma, desde la patronal se sintetizan varias que en palabras de Reig buscan "seguridad jurídica". En primer lugar, que las declaraciones de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) puedan iniciarse de parte y no solo impulsadas por los ayuntamientos y que, además, sus requisitos se recojan en una ley (aprobada por el poder legislativo) y no en un reglamento (controlados por el ejecutivo).

Por otro lado, también exigen que el texto de la ley se "armonice" con el Patsecova (el plan sectorial del comercio valenciano) y, respecto a las Áreas de Promoción Económica Urbana (Apeu) -foco principal de las tensiones entre PSPV y Compromís durante meses- que se realice "un debate abierto y se trabaje conjuntamente" para impulsar "una ley (no un reglamento) propia alineadas con la futura ley nacional en torno a esta figura". "Son temas importantes que no están resueltos y que se pueden resolver porque no afectan a nadie", concluyó Reig, que ve que con los movimientos trazados en torno a la norma por Economía "se quiere sacar adelante su texto y no el que quiere el sector".