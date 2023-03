Los jóvenes valencianos menores de 25 años tienen los salarios más bajos de España

Los sueldos bajos se generalizan entre los más jóvenes del mercado laboral de la Comunitat Valencina y, además, se sitúan ya a la cola de España en el 'ranking' anual por comunidades autónomas. Según constata el 'Informe trimestral de análisis del mercado de trabajo', publicado por el ministerio del ramo este mes (correspondientes al ejercicio de 2020), los trabajadores valencianos menores de 25 años reciben un salario bruto anual de 11.211,98 euros anuales, frente a la media de 12.693,72 euros de la media de España. Estas retribuciones ni siquiera alcanzan la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado por el Gobierno a principios de este año y que se eleva hasta los 1.080 euros brutos mensuales, en 14 pagas (15.120 euros brutos anuales). Con esta subida, acordada con los sindicatos CC OO y UGT sin el visto bueno de la patronal CEOE, aumenta un 8% y acumula un incremento del 47% en los últimos cinco ejercicios.

Llama la atención que la brecha salarial de los ocupados valencianos en comparación con el resto de España se mantiene durante toda la vida laboral. Así, en el tramo de entre 25 y 34 años, los empleados de la Comunitat Valenciana perciben 18.430,18 euros brutos anuales; es decir 1.600 menos que la media española. Mientras, entre los mayores de 35 crece la brecha hasta los 2.400 euros y a partir de los 45 años, hasta casi 3.000 euros, constata el estudio del Ministerio de Trabajo publicado el pasado martes. Según datos de la Agencia Tributaria, el 82,3% de los menores de 25 años cobran por debajo del salario mínimo. Tampoco mejora la situación si se amplía el foco. A la vista de la situación, las críticas sindicales no cesan. "Los jóvenes son el colectivo que afronta las peores condiciones laborales relativas y sufren niveles de precariedad insoportablemente altos", explica el sindicato Comisiones Obreras en su reciente estudio sobre precariedad laboral.

Según la Encuesta de Estructura Salarial, la ganancia media anual en España fue de 25.165 euros, un 3,2% superior a la de 2019. Entre los hombres asciende a 27.643 euros y entre las mujeres, a 22.465 euros, de forma que el salario de la mujer es un 18,7% inferior al del hombre. El salario medio se situó en 20.920 euros y el más frecuente en 18.480 euros. Se observa que los salarios son más elevados en el sector de la energía y financiero, en las ocupaciones de directores y gerentes, entre los trabajadores indefinidos, a la vez que se eleva con la edad y la antigüedad, así como en determinados territorios (País Vasco, Madrid y Navarra).

Mejoras salariales

Con datos de febrero de 2023 se observa un repunte de los incrementos salariales pactados en el marco de la negociación colectiva en el nuevo contexto de inflación al alza tras la moderación observada en 2020 y 2021. El incremento salarial pactado es del 2,89%, algo superior al incremento pactado para febrero de 2022 (2,26%), siendo más elevado en los convenios de ámbito superior, 2,90%, que en los convenios de empresa, 2,76%.

En relación con los puestos de trabajo vacantes, y según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, en el tercer trimestre de 2022 -último dato disponible- había 143.876 vacantes sin cubrir, 1.177 menos que en el trimestre anterior. La mayoría se concentraban en el sector servicios (91,2%), y más de las dos terceras partes en empresas pequeñas y medianas. El 94,5% de las empresas con vacantes declararon que no necesitaban cubrirlas, y únicamente el 3,1% aludió al elevado coste que suponía contratar un nuevo trabajador. En este sentido, no se observan diferencias por actividad económica, pero sí por tamaño de empresa, de forma que en las grandes empresas alrededor del 81% declaraban no necesitar cubrir las vacantes, frente a más del 94% entre las pequeñas.

Las autonomías con mayor número de vacantes fueron Cataluña, con 29.311 ofertas de empleo sin poder cubrir, junto con Madrid (29.006) y Comunitat Valenciana (19.194). En sentido contrario, La Rioja y Cantabria, con 396 y 408 plazas, respectivamente, fueron los territorios con menos puestos sin cubrir.