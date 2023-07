A la espera de lo que suceda en las elecciones generales, lo cierto es que en la Comunitat Valenciana se ha consumado el cambio político. ¿Qué opinión le merece?

El cambio político quizás es un poco lógico por el desgaste del gobierno, que llevaba ocho años. La gente quiere cambiar y, entonces, es un movimiento natural. Los programas que ha presentado el PP, que sí que los he escuchado, son bastante completos y me parecen muy bien. La dificultad va a ser cumplirlos. No estamos descontentos con la administración de la Generalitat [liderada por Ximo Puig], ni mucho menos. Me parece bien el cambio, pero tampoco teníamos una insatisfacción con el Consell [del Botànic], sobre todo con el PSPV.

El nuevo Consell será una coalición entre el PP y Vox. ¿Teme a las políticas de la ultraderecha?

Es que las desconozco. No tenemos conocimiento de gobernanza de Vox. Es una incógnita. Las políticas de gobernanza del PP sí las conocemos y no nos preocupan.

¿Qué pide a la nueva Generalitat?

Me gustaría que aquellas cosas que se estaban haciendo bien, que las continuen, que no empiecen de cero y sepan aprovechar con inteligencia aquellas instituciones que están funcionando bien y en las que hemos participado los empresarios, como la Agencia Valenciana de la Innovación, que no es una institución política. Esas instituciones que han creado riqueza y una conexión entre el mundo científico, tecnológico y empresarial… También, que intenten cumplir su programa. Sobre el papel está muy bien y les pido que lo cumplan.

Una de las propuestas del PP es la bajada de impuestos. ¿Está de acuerdo?

Sí. Considero que la estructura administrativa está muy sobrecargada y, por tanto, se deben bajar impuestos y no cubrir los gastos aumentando los ingresos vía impuestos. Las empresas, en estos años, hemos tenido que actuar de esta forma. Hemos tenido que bajar gastos y estructura por las circunstancias, porque los ingresos eran los que eran. Aumentar ingresos con más impuestos no creo que sea lo mejor para la sociedad.

Pero eso implica recortes.

En las empresas, cuando recortas, recortas la grasa, aquello que sobra. Esto es lo que hay que ver. Si hay duplicidades, hay que quitar. Siempre hay gastos que no son necesarios.

¿Aboga por privatizar ciertos servicios públicos?

No estoy a favor de la privatización ni en contra. Esto es cuestión de rentabilidad. Cuando una empresa privada está prestando un servicio con unos costes inferiores a cuando lo hace la pública, yo diré que se privatice. También por eficiencia. Creo que debe haber un equilibrio público-privado. Este equilibrio es lo importante.

Todos los indicadores apuntan a que la economía valenciana crece de forma robusta y alejan el fantasma de la recesión. ¿Cómo lo ve?

No soy tan optimista. Se está creciendo pero eso que de forma robusta… Tampoco pienso que vaya a haber una recesión. Puede haber ajustes, pero no hasta el extremo de una recesión.

¿Por qué cree que la economía valenciana ha sido tan resiliente pese a la covid y la inflación de estos tres últimos años?

Aquí hay grandes empresarios con mucha iniciativa. La imaginación que tiene el valenciano se ha plasmado en el mundo empresarial. Yo sitúo esa fortaleza en el mundo de la empresa.

Su empresa pertenece al sector químico. De hecho, usted preside la patronal Quimacova. ¿Ha afectado de una manera especial a su sector tanto la pandemia como la inflación?

Sí, por supuesto. La inflación ha tenido un impacto de costes negativo en la energía, en las materias primas, en la logística. Dicho esto, el sector es bastante resiliente. Es el sector que más invierte en I+D+i. Es el 25 % de todo lo que invierte el sector industrial, cuando solo representa un 10 %. Esa fortaleza se traduce en que es la actividad más exportadora. Hay que tener en cuenta que el sector químico de la Comunitat Valenciana es una réplica del sector nacional. Nuestro peso es del 11 %. Más del 50 % de la producción se exporta. Tenemos un empleo muy estable con cerca del 95 % fijo. Es el sector con la media de los salarios más alta y se pagan buenos sueldos porque se exporta y se hace innovación. Es un circulo positivo. Una situación como la que hemos pasado le afecta porque hay dificultades de suministro, bajan los márgenes.

¿La Comunitat Valenciana está siendo en los últimos tiempos un destino de inversión considerable en el automóvil, las renovables, la agroalimentación. ¿Qué tal el sector químico?

En la gigafactoría de Volkswagen, una parte es del sector químico. Valencia está en una zona estratégica ideal. Siempre que haya estabilidad e infraestructuras será un punto ideal para invertir. Y la Comunitat Valenciana debe aprovechar esta fortaleza. El clima también favorece.

¿Pero están viniendo empresas del exterior a invertir en el sector?

Sí. No ha venido una gran empresa, pero sí hay movimiento para asentarse aquí alguna firma.

¿A futuro o se está produciendo ya?

No, se está produciendo ya.

¿Firmas extranjeras?

En los últimos años se han comprado algunas empresas que están funcionando bien, por circunstancias a lo mejor relacionadas con la sucesión…

¿Su empresa SPB fabrica productos de limpieza para las marcas Bosque Verde y Deliplus de Mercadona. ¿Tienen diversificado el negocio o tienen una dependencia esencial de la cadena de distribución?

Hay una dependencia especial, pero sí que estamos exportando a otros clientes. En España y Portugal, la dependencia es total. En Europa -nuestras exportaciones alcanzan el 30 %- vendemos a través de nuestra filial en Alemania.

¿Tienen proyectos de ampliar la presencia exterior?

No.

¿Tiene previstas inversiones?

Sí, las normales para el crecimiento de la empresa.

¿Cuál es, en su opinión, el gran reto de las empresas familiares?

La sucesión y que se gestione profesionalmente, no como familia.

Usted es vicepresidente de la CEV. ¿El trabajo en su empresa le deja tiempo para aspirar a más responsabilidades en la patronal autonómica?

No. Donde estoy, estoy bien. No he dejado de estar en el control de las empresas y, por tanto, no tengo más tiempo. No puedo dedicarme a una presidencia intensiva de una organización empresarial.

Recientemente, ha sido elegido presidente de Inndrómeda, la Alianza de Tecnologías Innovadoras de la Comunitat Valenciana. ¿Sigue quedando mucho por hacer en este campo?

Mucho. Más que en el campo de la innovación, en la transferencia al mundo empresarial de la innovación que se está haciendo. Esa transferencia es fundamental, porque el nivel científico que hay en la Comunitat Valenciana es muy alto. Yo diría que, en proporción, es mayor que el nivel industrial o empresarial. La Agencia Valenciana de la Innovación ha unido al mundo científico, los institutos tecnológicos y el mundo empresarial y ha mejorado mucho esa transferencia. El objetivo de Inndrómeda es también ese, porque si lo fomentamos, mejoraremos la productividad de las empresas valencianas. También mejoraríamos el tamaño de las empresas, que en general es pequeño. Si mejoras la productividad, la empresa crecerá y será más grande. Es como una bola de nieve. Hay que empujarla.

Muchos sectores se quejan de la falta de mano de obra, ¿es el caso también del sector químico?

Es algo general, no sectorial. Hace tres o cuatro años conseguimos la formación profesional para el sector químico, que no existía en la Comunitat Valenciana. Se hizo y eso ha ayudado a la formación de especialistas. Ahora están funcionado tres centros, uno en Castellón y dos en Valencia, que son una fuente laboral para el sector. El cien por cien de los que entran tienen el empleo asegurado. Lo que hay que conseguir es que la Administración aumente los centros para que pueda haber más puestos.

¿A qué se debe esa falta de trabajadores, porque también hay mucha gente en el paro?

Respecto al paro, me gustaría saber si todos son parados parados.

¿Por el empleo sumergido?

El porcentaje de economía sumergida que hay en España es de los mayores de Europa. Eso es evidente. Habría que estudiarlo. Luego están las ayudas, empiezan con las ayudas… que más que fomentar el trabajo fomentan el no trabajo…