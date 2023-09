La economía valenciana -como la de gran parte del mundo- vivió con la explosión de la covid-19 una paralización prácticamente completa. El golpe fue tal que impactó en casi cualquier actividad, dejando con ello complicaciones que se prolongaron durante meses para la mayoría de la ciudadanía. No para toda. Porque según los últimos datos ofrecidos por la Agencia Tributaria, un colectivo ganó adeptos pese a las consecuencias dejadas por la pandemia. Y ese no fue otro que el de aquellos que más poder adquisitivo tienen.

Esta imagen queda reflejada con los datos sobre los contribuyentes que pagan el Impuesto sobre el Patrimonio, un gravamen destinado a las grandes fortunas. No en vano, en el caso valenciano, solo se está obligado a pagar este tributo si la base imponible del declarante es igual o superior al medio millón de euros -la exención general en España se sitúa en los 700.000 euros-, excluyendo para ello el cálculo de la vivienda habitual siempre que esta no supere los 300.000 euros. Teniendo ello en cuenta resulta relevante que en solo un año, en 2021, la cifra de ricos se haya disparado en un 17,5 %.

Este incremento, traducido en número de ciudadanos, supone alcanzar ya los 26.596 declarantes, casi 4.000 más que los 22.633 que estaban obligados a tributar por este hecho en 2020 y 9.398 más que al cierre del año 2012, una década atrás, cuando había 17.198 de estos contribuyentes. Este registro coloca a la autonomía valenciana como la segunda con mayor volumen de pagadores de este impuesto -un 13,9 % del total nacional- solo superada por Cataluña, que multiplica por tres el registro valenciano (83.482).

Menos patrimonio medio

Este balance al alza, sin embargo, no impide otra circunstancia. Y es que las nuevas 'altas fortunas' que han aparecido en la Comunitat no se han consolidado entre los primeros escalones de riqueza per cápita. Lo demuestra el hecho de que, a diferencia de lo que había venido sucediendo en los años previos, en 2021 la media patrimonial de aquellos que pagan este gravamen se situaba en los 2,86 millones de euros, un 6,2 % menos que los 3,05 millones promedio que la Agencia Tributaria reflejaba un año antes.

Con toda esta evolución, el patrimonio total de los valencianos más pudientes ascendió hasta los 80.038 millones de euros, más de 7.000 más que los 72.929 millones que se anotaron en el mismo registro de 2020. De ellos, resulta significativo el hecho de que mayoritariamente la subida patrimonial se ha dado en los bolsillos de los hombres. En solo doce meses, su riqueza en la autonomía pasó de los 39.938 millones hasta los 44.478 millones. Mientras, el de las mujeres se elevaba también, pero en menor proporción, siendo en 2021 de 35.560 millones frente a los 32.991 millones de 2020.

Más allá del sexo del declarante, los datos de Hacienda también destacan los 15.479 millones que estos contribuyentes tienen en bienes e inmuebles, una categoría que ha aumentado hasta un 10 % en menos de un año. También resulta relevante el alza que se ha vivido en aquel capital vinculado a las instituciones de inversión como son los fondos. En ellos, los valencianos más ricos tienen 9.955 millones de euros invertidos, una subida considerable respecto a los registros del año anterior (8.219 millones). Asimismo, un total de 193 ricos valencianos cuentan con saldo en criptomonedas que se extiende hasta los 969 millones, mientras que en vehículos o joyas se ha elevado el valor de las pertenencias desde los 97,8 millones hasta los 119,3 millones en solo un año.