La apuesta por la tecnología y la sostenibilidad han llevado a Satara Seguridad a ser galardonada con el Premio Revoluciona BBVA. Leonardo Valenzuela, su fundador y CEO, apunta también al desarrollo del servicio y la atención al cliente como características que marcan la diferencia en su compañía.

Los Premios Revoluciona BBVA han valorado la puesta en valor de toda la cadena de producción. ¿Qué significa para vosotros este reconocimiento?

Significa el reconocimiento a una apuesta de hace 15 años por crear una empresa en la que los valores sociales y la apuesta por la tecnología y la sostenibilidad fuesen un elemento diferencial.

Es la recompensa a un gran esfuerzo por el cual el trabajo duro y la determinación dan sus frutos. Muchas veces hemos vacilado a la hora de continuar con nuestra visión de la empresa, y afortunadamente este reconocimiento nos da un poco más de tranquilidad. Saber que en los momentos en los que lo sencillo hubiera sido copiar lo que hace la mayoría de las empresas de nuestro sector y, pese a todo, habernos mantenido firmes en nuestros ideales, nos reconforta y nos reafirma en que hemos tomado las decisiones acertadas.

¿Por qué decidisteis especializaros en uniformidad y equipamiento policial al completo?

Vimos la oportunidad de desarrollar nuestra actividad en un sector en el que cada día más había una necesidad de prendas y artículos muy especializados, y sobre todo, con un componente técnico muy elevado. A diferencia de otros sectores textiles, en la uniformidad de policía, las exigencias en innovación son determinantes.

Los clientes están dispuestos a apostar por prendas de mejor calidad, aunque eso suponga pagar un precio algo más elevado. Esto no sucede en otras áreas del sector textil, por ejemplo, en la uniformidad laboral.

Esto no solo nos impulsa a continuar explorando con textiles cada vez más innovadores, sino que nos ha obligado a desarrollar nuestra empresa hacia un modelo de negocio en el que el servicio y la atención al cliente es cada día más importante. Nuestros clientes no solo necesitan ropa de ultima tecnología textil, sino también un acompañamiento de principio a fin para que puedan desarrollar su profesión con las mejores garantías.

Satara Resource Planning, es vuestro principal proyecto de innovación digital. ¿En qué consiste?

Las policías locales muchas veces son el colectivo más numeroso de los trabajadores de un ayuntamiento. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de València hay más de 1.800 agentes, por lo tanto, detectamos que no había un sistema adaptado para gestionar las necesidades materiales que requieren para realizar su trabajo diario.

No disponen de una herramienta informática adaptada, que les permitiese no solo tener un control de sus stocks, sino también en la que pudiesen gestionar lo que piden sus agentes, o lo que ellos piden a sus proveedores, los históricos de compra, las entregas que realizan a los propios agentes de estos materiales, etc. Al final la gestión de las solicitudes de material individuales de cada agente, se convierte en una función a tiempo completo de determinados agentes de policía dentro de las plantillas con los costes de tiempo y dinero que eso supone.

Decidimos que sería interesante crear alguna herramienta de los sistemas de control y planificación de los recursos materiales, pero adaptado específicamente a las necesidades de la policía. Bajo estas premisas empezamos a desarrollar lo que conocemos hoy en día como SRP (Planificador de Recursos de Seguridad).

Habéis desarrollado el tejido técnico «nature fresh». ¿Qué beneficios tiene para el usuario y para el medioambiente?

Los tejidos Nature Fresh son una innovación para combatir los olores corporales, pero sin utilizar iones de plata que es el antibacteriano más extendido actualmente en el sector.

Este material es efectivo, pero tiene dos inconvenientes. En primer lugar, la plata acaba con todas las bacterias, tanto las culpables del mal olor, como otras bacterias beneficiosas para nuestro organismo. En segundo lugar, los iones de plata son muy contaminantes, y estos residuos acaban en el mar tras cada lavado.

El olor corporal se produce por la generación por parte del cuerpo humano de un gas, amonio y una sustancia, ácido acético. La tecnología Nature Fresh produce una doble función, una absorción física y una reacción química de ambos.

Este tejido neutraliza el gas amonio a través de iones de hidrógeno ubicados dentro del hilo mediante una reacción química. Además, los tejidos Nature Fresh absorben el ácido acético a través de los microporos del hilo.

El Tejido Nature Fresh, además, tiene propiedades permanentes que no se pierden con los lavados, además los iones de hidrogeno no son contaminantes.

Por último, no hay que olvidar que este desarrollo proviene de poliéster reciclado, con lo cual el impacto medioambiental aun es mucho menor que cualquier poliéster normal.

La sostenibilidad y la I+D+i son dos de vuestros pilares fundamentales. ¿Qué objetivos os marcáis al respecto?

En estas áreas llevamos años desarrollando diversos programas de economía circular. Ofrecemos a nuestros clientes servicios de recogida y reciclado de las prendas obsoletas. Nos encargamos, con empresas especializadas, de que se reciclen para otros usos, como por ejemplo, aislantes del sector automovilístico. Sin ir más lejos, este año hemos colaborado con la Policía Local de Alcobendas, la Policía Local de Burjassot, la Policía Local de Jaén... Hemos certificado el reciclado de más de 1,6 toneladas de prendas en lo que va de año. Nuestro objetivo es no solo elevar esta cifra sino crear un estándar en el mercado en el que el reciclaje sea una condición garantizada a la hora de contratar un suministro de uniformidad.

Otra de vuestras premisas es el compromiso social. ¿En qué iniciativas colabora Satara Seguridad?

En los últimos años colaboramos con diversas asociaciones de colectivos en riesgo de exclusión social, como Asindown.

También llevamos algunos años colaborando con policías de otros países en los cuales los recursos son más limitados. Por ejemplo, este año hemos donado más de 300 prendas de uniformidad a las policías de diversos municipios de la Provincia de Cogo en Guinea Ecuatorial. Aunque bien es cierto que toda ayuda que podamos ofrecer es poca, por eso este año estamos intentando involucrar a diferentes administraciones públicas en estos proyectos.

¿Qué retos os plantea el futuro?

Los retos que más nos apasionan suelen ser aquellos que nos permiten explorar nuevas áreas de negocio, disruptivas, que nos permitan estar siempre en sintonía con la dirección a la que el mercado se dirige. Hay que estar siempre competitivos. Por ejemplo, los proyectos de integración de inteligencia artificial en nuestro core de negocio van a ser muy importantes en los próximos años.

Tampoco queremos olvidarnos de lo mucho que hay aún por hacer en áreas como la conciliación familiar y la sostenibilidad medioambiental. Aunar todos estos retos bajo una misma visión empresarial nos hace vislumbrar un futuro muy desafiante que tenemos muchas ganas de afrontar.