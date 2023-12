Cevisama, la feria internacional de referencia del sector regresa a Feria Valencia del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024 y reedita por segundo año consecutivo su espacio 'The New Architectonics', la zona dedicada a la construcción industrializada y donde el foco de la conversación se sitúa en cómo se edifica el futuro.

Este espacio crece de cara a 2024 y vuelve a erigirse como un faro de la construcción industrializada. “Más allá de acelerar los tiempos de construcción, este método redefine la eficiencia y la sostenibilidad en la industria y nos invita a imaginar un alojamiento creado de forma más rápida, eficiente y respetuoso con el medio ambiente”, explica Carmen Álvarez, directora de Cevisama.

Inspiración para arquitectos y diseñadores

Como novedad, este año, ‘The New Architectonics’ contará con espacios inspiracionales que incluirán toda la cadena de montaje y los sectores que contribuyen en ella. Desde la estructura, a los pavimentos, el revestimiento, los elementos de baño y, por supuesto, la tecnología utilizada para ello. Se tratará de conceptualizar una realidad y mostrarla de forma innovadora: desde zonas exteriores que destacan pavimentos creativos hasta áreas de contract que apuestan por revestimientos industrializados.

“The New Architectonics no solo sorprenderá, sino que también inspirará a arquitectos y diseñadores”, añade Álvarez, que señala que este enfoque no solo enriquece la oferta, sino que también señala nuevas oportunidades de negocio.

También volverá el potente foro de debate a este espacio. Expertos en bioconstrucción, industrialización, nuevos materiales o sostenibilidad podrán el foco en la actualidad de este sector que camina al alza en la industria.

Éxito en la anterior edición

El éxito de este espacio en la edición anterior, que trajo ejemplos tangibles como balcones para hoteles y módulos de baño, ambos construidos con métodos industrializados desde cero, han contribuido a su crecimiento, así como el creciente interés y aumento del uso de este modo de edificación, más sostenible, eficiente y en la que todos los sectores de la industria cerámica tienen cabida.