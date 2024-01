«Mi familia y mi trabajo, por ese orden». Son las palabras que elige Enrique Silla (Valencia, 1964) cuando se refiere a sus dos «pasiones». Sin embargo, no tarda en reconocer una tercera, la vela. «Siempre que puedo estoy navegando. He cruzado el Mediterráneo varias veces», explica. Curiosamente, el agua –pero en tierra firme– es la que ha marcado la trayectoria de este licenciado en Económicas por la Universidad de València. Su firma, Jeanología, ha tenido en este horizonte de la sostenibilidad su principal pilar desde que fuera fundara en 1994 por Silla y por José Vidal, su tío, un «empresario valenciano que ha sido mentor de toda una generación de jóvenes». Juntos lograron que esta empresa y su tecnología llegaran a los productos de Levi’s o Inditex, pero también a que hoy tengan, más allá de su sede en Paterna, tres centros de producción y ocho hubs distribuidos por el mundo. No obstante, estos no son los datos que destaca Silla, sino los que han ayudado al planeta. En 2023 han ahorrado 20,2 millones de metros cúbicos de agua contaminada y han reducido 97.895.304 de kilogramos de CO2.

CERRAR