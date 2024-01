Ford da el primer paso en la electrificación al aceptar 37 millones para la planta de baterías

Ford ha dado el 'sí' definitivo a la primera parte de las ayudas otorgadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para la electrificación de la planta de Almussafes. Es lo que confirmaron ayer en exclusiva a este diario fuentes de la multinacional, que insistieron en que han aceptado los 37,2 millones asignados por el Ejecutivo el pasado septiembre en la primera línea -la destinada a la producción de baterías- de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado. No es una decisión menor. Ya que en medio de la incertidumbre sobre cómo y cuándo llegará la electrificación a la factoría, este es el primer paso firme que ha dado la marca del óvalo en meses.

En concreto, los fondos otorgados por el Ministerio de Industria -que, hasta ahora, la firma no había especificado de manera oficial si los había aceptado o no- están destinados a la construcción de una planta de ensamblaje de baterías en los terrenos de la fábrica valenciana, un proyecto para el cual Ford planea invertir hasta 188 millones de euros. Con ella, se pretende satisfacer toda la demanda del montaje de celdas que requieran los futuros vehículos eléctricos puros que fabrique Almussafes.

Planta de ensamblaje

Esto, sin embargo, no significa que la compañía vaya a fabricar sus propias baterías en la factoría -un suministro que podría llevar a cabo Volkswagen u otro productor-, sino que llegarán de otro enclave y en la planta valenciana se montarán para su posterior acople en los coches. Eso sí, este trabajo 'extra' sí que requerirá que -teniendo en cuenta el plan que se ha efectuado, por ejemplo, en una planta cuya inversión resulta similar a la de Almussafes como es la de Volkswagen en Landaben (Navarra)- se aumente los puestos de trabajo en esta área desde los menos de 100 actuales hasta rondar los 500 empleados. Es decir, cinco veces más.

Asimismo, este 'sí' a los fondos se da más de un año después de que la misma Ford decidiera prescindir de los 106 millones de euros que el Ejecutivo central le otorgó en la primera convocatoria del Perte al no llegar a los plazos de inversión que exigía la iniciativa pública. En aquel momento, sin embargo, desde la firma no se llegó a dar luz verde a la recepción de las ayudas como sí ha hecho ahora.

Un movimiento positivo

Pero más allá del propio proyecto, esta confirmación es un soplo positivo en medio de las dudas sobre la electrificación. No en vano, a mediados de noviembre, el sindicato mayoritario en la factoría -UGT- confirmaba que la multinacional había decidido "aplazar" esta inversión en la planta -un movimiento englobado de una cadena de acciones de demora o cancelaciones por todo el mundo por parte de la empresa- ante el lento despegue de los vehículos eléctricos. La decisión, no obstante, no significaba -como la propia Ford explicó en aquel momento- una paralización de la electrificación, sino solo una revaluación de los plazos de la misma.

Esta vía de la reestructuración de los tiempos -frente a caminos más pesimistas- recibe ahora un espaldarazo con la confirmación de la aceptación de la línea de baterías. Sin ir más lejos, su construcción implica que, como mucho en 2028 -el plazo máximo fijado por el Gobierno para acometer estas inversiones-, esta parte de la infraestructura deberá estar en marcha.

El horizonte temporal encaja además con el momento en que saldría el primer eléctrico de Ford Almussafes, el cual algunas estimaciones sitúan -como mínimo- en 2027. Para ir aclarando este punto, antes será necesario que el Gobierno resuelva la segunda línea del Perte VEC II, relativa a la cadena de valor del vehículo eléctrico y a la cual Ford también ha optado. Sobre ello, a día de hoy, desde la multinacional confirman que no tienen ninguna noticia al respecto y se encuentra a la espera de la resolución del Ejecutivo.