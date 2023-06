Ford contará con una planta de montaje de baterías propia en Almussafes

La reunión en Alemania del sindicato mayoritario de Ford Almussafes (UGT) con la dirección europea de la firma del óvalo no despejó ayer la mayoría de dudas que siguen presentes alrededor del futuro eléctrico de la planta. Sin embargo, sí que sirvió para confirmar un horizonte desconocido hasta ahora y ese no es otro que la intención de la multinacional de tener una ensambladora de celdas de baterías dentro del complejo de la factoría valenciana.

Según lo explicado ayer por el líder de la central y presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, lo que se desconoce aún es si será mediante la ampliación de la actual sección de montaje de este componente, con una capacidad limitada, o a través de la construcción de una nueva instalación desde cero. Eso sí, esto no significa que Ford vaya a fabricar sus baterías -suministro que podría realizar Volkswagen u otro productor- sino que llegarían de otro lugar y en Almussafes se montarían para su posterior acople en sus vehículos eléctricos. Como ejemplo, esta inversión -para una planta como la de Volkswagen en Landaben (Navarra) para 300.000 coches al año- se cifró en alrededor de 200 millones de euros.

Retraso eléctrico

Pero justamente es esa electrificación de la planta valenciana la que se va a retrasar. Porque como explicó Faubel tras una reunión que se alargó durante más de una hora y media, la falta de una certeza en las inversiones para poder fabricar este tipo de coches en la factoría "muestra claramente que no vamos a llegar al 2026". O lo que es lo mismo, que el primer coche 100 % eléctrico no saldría de la planta, como mínimo, hasta 2027. La decisión definitiva, con los plazos aún sin concretar en este momento, se llevará a cabo previsiblemente "en el último trimestre del año, entre octubre y noviembre" y vendrá tomada desde la sede central de la multinacional, en Detroit.

Todo ello supone un nuevo revés ya que la electrificación no solo no llegará para de aquí a dos años, en 2025, como anunció hace exactamente un año Ford, cuando priorizó la planta valenciana a la alemana de Saarlouis, sino que tampoco lo hará -como en un principio adelantó en una entrevista con varios medios, entre ellos Levante-EMV, el máximo dirigente de la división eléctrica de Ford en Europa, Martin Sander- en 2026.

"Necesitamos claridad en las fechas, porque se empiezan a alargar demasiado los plazos", destacó a este diario Faubel, que también confirmó que no se ha aclarado todavía si a Almussafes llegarán coches de un mayor tamaño producidos en la plataforma GE2 para batallar con Tesla -como informaron el pasado verano fuentes conocedoras del proceso a este diario- o habrá cambios al respecto. De momento, añadió, lo que está previsto es que se lleven a cabo a partir de septiembre varias reuniones calendarizadas entre el sindicato mayoritario y la dirección de Ford Europa porque "tenemos claro que queremos estar informados en todo momento" sobre los plazos de la inversión.

Participación en el Perte

Pero más allá de plazos, la gran "señal positiva" del encuentro entre el sindicato ugetista y Ford Europa fue el compromiso de que Ford presentará candidatura al segundo Perte del vehículo eléctrico en sus dos líneas, tanto en la de baterías como en aquellos proyectos individuales más vinculados a la cadena de valor de estos coches.

Pese a esta promesa, Faubel se mantiene alerta porque "no se puede dar por algo definitivo viendo lo que sucedió en el anterior". No en vano, el pasado verano, Ford renunció a los 106 millones de euros que se le habían otorgado en un inicio dentro de la primera convocatoria de proyectos vinculados a ese coche eléctrico al no llegar a los plazos de inversión que exigían las bases del mismo, que situaba el horizonte temporal como máximo en 2025.