La Comunitat Valenciana triunfa en el Imserso entre peticiones de los hoteleros para su renovación

El Imserso 2023-24 ha sido de nuevo sinónimo de éxito para los destinos de la Comunitat Valenciana. A día de hoy, si se entra en la plataforma de reservas, toda aquella oferta que se puso a disposición de los usuarios del programa está completa. No es algo nuevo, sino una situación que se da desde prácticamente el primer día que estos viajes se ponen a la venta. Porque como destaca a este diario la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, "somos un destino preferencial y el usuario tiene muy claro el destino". Sin embargo, ese éxito pende de un hilo. Y ese no es otro que la actualización de los precios que ofrece el Imserso a los establecimientos que participan en el programa.

No en vano, un informe de la Universidad de Alicante situaba el pasado verano el coste de ofrecer una plaza ascendía -después de subidas recientes como la de la energía o el personal- por encima de los 33 euros, IVA incluido, mientras que la financiación aportada por eel Ministerio de Derechos Sociales -responsable del programa- ascendía a 24 euros. Una brecha considerable que ni las ayudas extra para el sector impulsadas desde la conselleria de Turismo que dirige Nuria Montes, que ascienden a 5,63 euros por día y habitación, logran cerrar.

Una amenaza

Eso, según explica García, hizo ya al inicio de esta temporada que "seis o siete establecimientos [de una planta valenciana que suele rondar el medio centenar] no renovaran en el programa". Y avisa que, si la "tendencia no cambia, el próximo año muchos más no firmarán".

Mayores, en la playa de Benidorm, este pasado noviembre. / David Revenga

Porque tras el Imserso existe un claro apartado social para los más mayores, pero también hay una parte "de mantenimiento de empleo y de actividad" y, junto a ello, de favorecer la desestacionalización. Y sin unos precios adecuados, García enfatiza que la iniciativa pública "irá perdiendo protagonismo". Sin ir más lejos, muchos -afirma la dirigente de Hosbec- ya están trazando "estrategias alternativas" para llenar sus hoteles en los meses de temporada baja en caso de que no se produzca una mejora de las condiciones del Imserso, incluyendo entre ellas la atracción de ese mismo turista senior, pero de una manera externa al programa.

Una reunión pedida

En este contexto, García asegura que desde Hosbec han solicitado ya una reunión con la nueva responsable del Imserso, María Teresa Sancho, aunque todavía no han obtenido una respuesta a esa petición. Y, ante esta situación lanza otra alerta, porque "ya empezamos a ir tarde para renovar el programa" de cara al próximo año.