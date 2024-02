The Terminal Hub completa el polo innovador de la Marina de València

The Terminal Hub, el nuevo centro tecnológico que va a abrir en la antigua estación marítima de València, completa el polo innovador de la Marina y consolida al puerto como una de las principales áreas tecnológicas de España. Lanzadera, EDEM y Angels (que operan bajo la marca de Marina de Empresas) abrieron el camino hace nueve años y se han ido sumando la aceleradora y consultora Insomnia, la tecnológica Zeus y el centro biotecnológico Biohub VLC.

Detrás del proyecto de The Terminal Hub está Valencia Innovation District, sociedad adjudicataria de la concesión por 35 años que cuenta entre sus socios con Ángela Pérez (fundadora de Health in Code y premio Jaume I), Iker Marcaide (fundador de Zubi Group y de Flywire), Quique Calabuig (impulsor de Kaiho Capital), Ricardo Orts (arquitecto e ingeniero industrial del proyecto), Isabel Úbeda (promotora de Inversiones l’Anella), Raúl Mir (creador de Ángela IE) y la Asociación Valenciana de Startups.

Paloma Más, que ha sido nombrada esta semana directora de The Terminal Hub, avanza que el objetivo es abrir las puertas este verano. Mas explica que The Terminal nace como «un espacio multidisciplinar que completa el polo innovador de la Marina. Hay espacios de trabajo para empresas y emprendedores con despachos y zonas de coworking. La planta baja busca acercar la innovación a todo el que la quiera conocer. En la Marina ya hay iniciativas privadas, aceleradoras, fondos de inversión y ahora llega The Terminal como un espacio completamente abierto a emprendedores y a los propios ciudadanos».

La iniciativa Marina de Empresas impulsada por Juan Roig, presidente de Mercadona, fue el punto de arranque como polo emprendedor. Juan Roig ha invertido más de cien millones de euros desde su fundación. Marina de Empresas es un tridente formado por la escuela de negocios EDEM, la aceleradora Lanzadera y Angels (brazo de inversión en startups de Juan Roig). Ahora espera crecer en la antigua base del Alinghi.

EDEM es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la formación de empresarios, directivos y emprendedores. Nacida en el entorno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), se caracteriza por una formación práctica, próxima a la empresa y a sus necesidades. La fundación cuenta con el apoyo de 200 empresas. Su formación está compuesta por más de cuarenta programas y se divide en cuatro áreas: preuniversitaria, universitaria (grados y másteres), executive education y alta dirección. Por sus aulas pasaron el año pasado más de 4.600 alumnos que recibieron clases de 500 profesores. La presidenta de EDEM es Hortensia Roig y la directora general, Elena Fernández.

Lanzadera fue fundada en 2013 (llegó al puerto en septiembre de 2015) y ha impulsado más de 1.300 startups. La tasa de supervivencia de las firmas que han pasado por Lanzadera es del 75 %. Su directora general es Marta Nogueras.

Angels ha invertido 36 millones de euros en 54 empresas y actualmente cuenta con 41 participadas. El director general es Pepe Peris.

Biohub

Biohub es una comunidad empresarial alrededor de la salud que lideran Ángela Pérez y Fernando Ibáñez (fundador de Ética y presidente hasta junio de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente -Aseafi-). El proyecto acumula una inversión de más de cinco millones de euros . Biohub abrió en junio de 2022 y en el edificio trabajan cada día 150 personas altamente cualificadas. Ibáñez explica que en la Marina ya solo quedan dos negocios vinculados a la náutica, el resto son tecnológicos. «No se puede construir más porque el suelo es público. Si se aprovechara el espacio de los tinglados podríamos ser un referente mundial de innovación», destaca. En Biohub está la sede de la compañía de análisis genético Health in Code, cuya vicepresidenta es Ángela Pérez.

Rafa Navarro, presidente de Insomnia, detalla que desde su centro en la Marina están acometiendo múltiples actividades de apoyo al emprendimiento tecnológico como la selección de startups para Banco Santander o la implicación en el programa emprendedor en el sector agrario de CaixaBank.

En el sector subrayan que la Marina está alcanzando su madurez. «Desde Startup Valencia siempre hemos promovido la concentración física de startups a través de hubs para generar conexiones en el ecosistema y potenciar la integración como comunidad. Es importante contar con espacios físicos público-privados donde potenciar la densidad de proyectos innovadores, compartir conocimiento, actuar como icono y convertirse en foco de innovación de la Comunitat Valenciana como está sucediendo actualmente en el eje del distrito innovador formado por los campus universitarios de UPV y UV, la Marina de Valencia y los hubs de La Harinera y Las Naves», asegura Nacho Mas, CEO de Startup Valencia (asociación de empresas emergentes).