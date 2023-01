L’Ajuntament busca 500 conductors per a l’EMT

L’empresa municipal de transports (EMT) de València busca conductors. El regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, ha anunciat l’obertura demà de la convocatòria per a constituir una nova borsa d’ocupació que permetrà contractar 500 conductors i conductores en els pròxims anys.

Es tracta de la quarta convocatòria “massiva” d’aquesta classe que fa l’Ajuntament des de 2015. “És la més gran que ha fet l’EMT” i ratifica el compromís amb el transport públic i l’“ocupació de qualitat” del govern de Joan Ribó, ha destacat el responsable de l’empresa pública d’autobusos. En els últims anys, ha afegit, s’han contractat més de 500 treballadors, més de 420 d’aquests conductors, ja que són “indispensables per a oferir un bon servei a la ciutadania”.

“La bona gestió de recursos públics ha permés reforçar la plantilla de l’EMT, cosa que ha permés posar en marxa noves línies i portar el servei a zones on abans no arribava l’EMT, per exemple, amb les línies nocturnes”, ha destacat Grezzi.

De les 500 places que integren la borsa d’ocupació, un 40 % (200 places) es reserven a dones, tal com estableix el Pla d’igualtat de l’EMT, “amb l’objectiu d’atraure el talent femení i augmentar la presència de dones en l’empresa”. També es reserva un 7 % (35 places) a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 % que siguen compatibles amb l’acompliment del lloc de treball. En cas que aquestes places no queden cobertes, s’acumularan al criteri general.

Requisits

Per a poder accedir a aquesta borsa d’ocupació s’haurà d’acreditar com a requisits indispensables la possessió del títol d’Educació General Bàsica o anàleg, el permís de conduir de la classe D, el Certificat d’Adaptació Professional i disposar d’un mínim de dotze punts en el permís de conduir.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds i després d’examinar la documentació requerida, les persones aspirants hauran de passar una prova de personalitat, un examen teòric i una prova d’aptituds. A més, es valoraran com a mèrits els coneixements de valencià i de llengües estrangeres, així com la possessió d’una titulació superior. Posteriorment, les persones que formen part de la borsa definitiva hauran de passar una prova de conducció eliminatòria per a poder formar part de la plantilla.

Les persones interessades s’hi podran inscriure a partir de l’1 de febrer a les 10 hores i fins al 20 de febrer a les 18 hores. Les bases de la convocatòria i tota la informació relativa al procés es publicaran al web http://www.conductores.seleccionemt.es/y en la secció “Ofertes d’ús” de www.emtvalencia.es.