Desconvocada la vaga de neteja a Teulada Moraira

Una vaga indefinida de neteja a Teulada Moraira que començava el 6 d’abril, Dijous Sant, era un desastre. No hi haurà parada. Els sindicats l’han desconvocada. Aquest mateix matí, l’alcalde, Raúl Llobell, ha signat l’acord de pujada dels salaris (estaven congelats des de 2015) i millora de les condicions laborals dels treballadors de la recollida de fem de l’empresa municipal Teumo Serveis. L’alcalde i el regidor de Serveis Generals, José Antonio Bisquert, han mantingut diverses reunions amb els representants sindicals. Hi ha acord.

Qui ha estat desaparegut en combat és el regidor trànsfuga Héctor Morales, que és el conseller delegat de Teumo Serveis. Raúl Llobell ha subratllat que era necessari arribar a “una solució immediata”. “Véiem una prioritat resoldre les preocupacions dels treballadors i frenar la vaga, i més tenint en compte que anava a produir-se per Setmana Santa i les festes patronals de Teulada”. Bisquert ha admés que era urgent millorar les condicions laborals dels treballadors encarregats de la neteja viària i la recollida de fem. El sindicat CSIF ha advertit que l’acord no inclou totes les reivindicacions dels treballadors, però sí “avanços importants”. S’ha aconseguit dos dies de descans setmanals per a millorar la conciliació familiar, 1.642 hores anuals repartides en 37,5 hores setmanals i l’actualització de la taula salarial.