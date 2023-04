La Trobada ompli la plaça de la Reina en defensa del valencià i l’ecologisme

La Trobada d’Escoles en Valencià li va traure ahir el màxim partit a la conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina. La festa que uneix les famílies, els centres educatius i les entitats en defensa del valencià va congregar ahir uns 15.000 xiquets i adults en el fòrum del Cap i Casal sota el lema de “Recuperem el verd per a la ciutat” i amb el record a la figura de la mestra i escriptora Carme Miquel, la filla de la qual, Roser, va participar en la trobada.

També es van poder veure, al llarg del matí, pel recinte de la Trobada, representants del món polític, cultural i educatiu valencià com el president de les Corts, Enric Morera; el secretari d’Educació, Ximo López; el diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví; les regidores de l’Ajuntament de València Maite Ibáñez i Lucía Beamud; la diputada provincial Dolors Gimeno; el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, o l’exconseller Vicent Soler, entre altres.

Aquesta 36a edició de la Trobada a València va començar amb una cercavila des de la plaça de l’Ajuntament a la de la Reina, on s’havien situat les parades que havien muntat el mig centenar de centres educatius que van participar en la trobada. Allí, les famílies —sobretot, els més xicotets de la casa— van poder gaudir de tallers de manualitats, escriptura o agricultura i de refrigeris en forma de roses, cacauets o sucs de taronja.

No hi van faltar tampoc les paradetes de les editorials valencianes i de les institucions, els contacontes, les batucades o l’actuació de la Jove Muixeranga de València o el concert de Factoria de Sons. Va haver-hi moments en els quals a la plaça de la Reina semblava succeir tot alhora i a tot arreu amb les actuacions, la bullícia dels centenars de persones congregades per la Trobada, els curiosos que s’unien a la multitud, els feligresos que eixien amb les palmes i branques d’olivera de la catedral i les campanes del Micalet i Santa Caterina celebrant el Diumenge de Rams. L’ambient no podia ser més festiu.

Però, abans de res, les Trobades són un acte reivindicatiu que, entre març i juny, arriba a 25 municipis i comarques valencianes. “Això és una reivindicació de l’ensenyament en valencià, però encara estem lluny d’una convivència real amb el castellà —assenyalava en declaracions a Levante-EMV la presidenta de la Coordinadora d’Alumnat, Professorat, Pares i Mares per l’Ensenyament Públic, Laura Font—. Molta gent pensa que aquesta convivència és igualitària i no ho és”.