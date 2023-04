La tercera condemna ferma de la Gürtel complica la defensa de Francisco Camps

La trama Gürtel valenciana, que va esclatar el 6 de febrer de 2009, s’ha saldat, ara com ara, amb quatre sentències fermes, que llancen un saldo de 50 condemnats i sis absolucions. Entre aquestes últimes hi ha la del president de la Generalitat de 2003 a 2011, Francisco Camps, que va aconseguir en 2012 que un jurat popular el declarara “no culpable” i eixir indemne del primer judici del cas Gürtel, que va provocar la seua dimissió en 2011.

Camps torna a asseure’s, des del passat 23 de gener, en el banc dels acusats en l’última peça de la trama Gürtel valenciana que quedava per jutjar, catorze anys després que esclatara el cas. Es tracta de la peça dels contractes menors que indaga en el presumpte tracte de favor a Orange Market i les empreses de Francisco Correa beneficiades presumptament amb una menudalla de contractes menors de 12.000 euros en quatre conselleries i cinc empreses públiques, entre 2004 i 2009, que, tasseta a tasseta, van sumar més d’1,8 milions en adjudicacions.

Per aquests fets estan sent jutjats fins al 23 de maig (la vista acabarà en plena campanya electoral), a més de Francisco Camps, tres exconsellers (Alicia de Miguel, Manuel Cervera i Luis Rosado), 16 directius del segon escaló o tècnics de la Generalitat, i sis membres de la trama Gürtel.

Un judici que se celebra a l’Audiència Nacional i en el qual es torna a intentar dilucidar si hi havia alguna ordre “des de dalt” de contractar Orange Market. I si Francisco Camps era la “X” que va instar les contractacions amb la trama Gürtel en les conselleries de Benestar Social, Sanitat, Cultura i Esports i Territori, que són els contractes que es dirimeixen ara en el nou judici. Encara que a Francisco Camps només l’acusen formalment de l’únic contracte que no ha prescrit per a ell: el pavelló de grans esdeveniments per a Fitur 2009, adjudicat per la Direcció General de Promoció Institucional, amb un cost de 366.529,09 euros, que mai es van pagar, perquè la primera operació policial de la trama Gürtel va truncar el negoci d’Orange Market.

El tracte de favor a Orange Market es considera un “fet provat” en tres de les sentències fermes dictades fins ara per la peça de Fitur (Conselleria de Turisme i l’Agència Valenciana de Turisme), les trampes electorals en les eleccions de 2007 i 2008 (peça del delicte electoral) i per RTVV en la peça de la visita del papa.

En aquesta última sentència de l’Audiència Nacional, avalada pel Suprem segons la decisió feta pública dilluns, es considera fet provat que “l’any 2003, els acusats Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez van decidir de comú acord estendre l’activitat del grup Correa al territori de la Comunitat Valenciana per a aprofitar les possibilitats de negoci que els permetia l’accés a determinades persones que ocupaven càrrecs públics i polítics importants en aquell moment en aquesta comunitat”.

“Accés directe a càrrecs públics importants”

La sentència afig que l’objectiu de la trama Gürtel era “aconseguir, per mitjà de mecanismes il·lícits, l’adjudicació de contractes públics relatius a esdeveniments organitzats per òrgans de l’Administració autonòmica valenciana i entitats públiques independents”. La creació d’Orange Market “va donar origen a l’anomenada branca valenciana del grup Correa”, liderada, entre altres, per Álvaro Pérez (abans conegut com El Bigotes), que “es va encarregar de fer ús de les relacions i l’accés directe que mantenia amb importants càrrecs públics i polítics del partit que governava en aquell període a la Comunitat Valenciana”. En concret, sobre la peça de la visita del papa, la sentència cita Pedro García Gimeno, “que l’any 2003 feia tasques de premsa per a la campanya electoral del, en aquell moment, candidat a la presidència de la Generalitat Francisco Camps Ortiz, que l’any 2004 el va nomenar director general de l’ens públic Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)”. Una causa en la qual han acabat condemnats un total de 8 directius d’RTVV, com ahir va informar Levante-EMV.