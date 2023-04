La cooperativa Resistir de València proposarà de nou els seus projectes d'habitatge col·laboratiu després d'aprovar-se la llei

La cooperativa Resistir presentarà de nou els seus projectes d'habitatge col·laboratiu a l'Ajuntament de València després que la Generalitat Valenciana haja aprovat i publicat en el DOGV la llei que regula aquest tipus d'habitatge social. Aquesta cooperativa, que té registrats 105 socis, ja va posar sobre la taula tres projectes que no van ser ni tan sols respostos pel consistori per no haver-hi una legislació que els emparara. Ara, per tant, ja amb aquesta llei aprovada i en vigor, creuen que és el moment de tornar a plantejar-ho.

Model comunitari El seu model, que no és l'únic que permet la llei, consisteix en el fet que l'Ajuntament cedisca el sòl i la cooperativa construïsca el complex d'habitatges, tots d'uns 50 metres quadrats, sense garatge i amb serveis comuns compartits com ara bugaderia, sala de primers auxilis o centre cívic comunitari. Per als cooperativistes també és fonamental que l'Ajuntament els avale els crèdits personals, perquè aquest és un obstacle important per a les persones majors o els joves. I la gestió del complex seria compartida, perquè es tractaria d'una col·laboració publicoprivada amb concessió als propietaris dels habitatges per un període de 75 anys, després dels quals aquests passarien a ser propietat municipal. Intergeneracional Encara que al principi aquest tipus d'habitatges es va pensar per a persones majors com una alternativa a les residències convencionals, ara el plantejament és que els compartisquen igualment persones majors i joves, que també tenen dificultats en matèria d'habitatge. S'entén, a més, que la convivència multigeneracional és un valor que cal potenciar. Pel que fa als tres projectes que la cooperativa Resistir té al cap, el més gran és el del carrer de Francesc Baldomar (47 habitatges), seguit d'un altre al carrer Juristes i un tercer al carrer Brasil, tots dos amb 33 habitatges. Reunions prèvies De totes maneres, els responsables de la cooperativa volen adaptar les seues propostes a la nova llei, per a això és imprescindible conéixer-la a fons. Com a primer pas, el pròxim 3 de maig s'ha organitzat un acte a la seu d'UGT en què intervindran representants dels tres partits que han aprovat la llei a les Corts Valencianes (PSPV, Compromís i Unides Podem). I una vegada es coneguen tots els detalls de la nova legislació, inclosa la possibilitat d'obtindre avals de l'Administració, tornaran a parlar amb l'Ajuntament.