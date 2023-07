La llista d’espera quirúrgica baixa un 2,70 % i se situa en 72 dies

La llista d’espera quirúrgica en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha baixat un 2,70 % al juny respecte a la demora del mes anterior, en reduir-se fins a un temps mitjà de 72 dies, dos dies menys que al maig. El descens respecte a l’espera del mateix mes de l’any passat, 2022, s’amplia fins a l’11,11 %, i, el juny d’aquest 2023, els pacients que esperen una intervenció quirúrgica esperen 9 dies menys que fa un any. Si s’amplia el focus a 2020, any de la pandèmia i juny com un dels pitjors mesos d’aquell any en contagis de la covid-19, el temps d’espera s’ha reduït a la meitat, en passar dels 144 dies de demora de 2020 als 73 del mes de juny d’enguany.

Els dos hospitals de l’àrea sanitària, el Lluís Alcanyís de Xàtiva i el General d’Ontinyent, continuen reduint la demora dels pacients per a sotmetre’s a una operació quirúrgica. Així, el centre hospitalari de la capital de la Costera presenta, al juny, un temps mitjà d’espera de 75 dies, un menys que al maig, i té 2.146 pacients en llista d’espera; el d’Ontinyent es manté en 65 dies de demora, amb 430 pacients. L’especialitat que acumula més retard en el centre hospitalari de Xàtiva és la d’otorrinolaringologia, en la qual 271 pacients pendents d’una operació esperen 96 dies. A Ontinyent, l’especialitat amb més demora és la de ginecologia-obstetrícia, amb 159 dies d’espera per als 31 pacients que esperen a ser operats. Aquesta mateixa especialitat, d’altra banda, és la que menys pacients en llista té a l’hospital de Xàtiva, on 107 malalts esperen una intervenció quirúrgica de ginecologia-obstetrícia. A l’hospital xativí, oftalmologia és la que menys retard acumula, amb 39 dies. A Ontinyent, en canvi, l’especialitat amb menys pacients en llista és la d’urologia, amb 23 malalts, que esperen una mitjana de 16 dies; es tracta, a més, de l’especialitat que menys temps de retard en les intervencions arrossega.

Quant a les patologies, les operacions de pròtesi de genoll continuen liderant les llistes d’espera. A l’hospital de Xàtiva, hi ha 10 pacients pendents d’intervenció que esperen més d’un any i set mesos (578 dies) a ser operats. A Ontinyent només hi ha un pacient pendent de ser sotmés a una operació de pròtesi de genoll, però espera més de 9 mesos (280 dies). En el costat oposat es troben les intervencions quirúrgiques de varius i cataractes, que són les que menys temps d’espera arrosseguen a Ontinyent i Xàtiva, respectivament. A l’hospital de la capital de la Vall d’Albaida, l’únic pacient en llista per a ser intervingut de varius espera una mitjana de 10 dies. Al Lluís Alcanyís de Xàtiva, els 206 pacients pendents de ser operats de cataractes tarden prop d’un mes (32 dies) a ser operats. Les intervencions de cataractes són les que menys demora arrosseguen, però, per contra, concentren el nombre més gran de persones en llista d’espera en els dos hospitals: en el d’Ontinyent hi ha 142 pacients esperant a ser operats, i en el de Xàtiva, 206. Per darrere se situen els 133 pacients que esperen una artroscòpia al Lluís Alcanyís, o els 131 que esperen una intervenció d’hèrnia al mateix hospital de Xàtiva.