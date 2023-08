Compromís alerta del greu perjudici si el trànsit motoritzat torna a Ciutat Vella

L’exregidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, demana a Català que escolte els veïns, que faça complir les ordenances i els horaris d’operativitat logística i que no destruïsca l’“acord col·lectiu” entre veïns, comerciants i entitats del barri per al normal funcionament de l’APR de Ciutat Vella.

Així ho ha manifestat el regidor del grup majoritari de l’oposició municipal en donar-se a conéixer les reunions que està mantenint l’actual titular de l’àrea amb les entitats que ja van participar en l’acord normatiu per a l’operativitat de l’àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella. Segons les manifestacions del Partit Popular, la finalitat d’aquestes seria inutilitzar aquest instrument que va contribuir, juntament amb el redisseny de la circulació al barri, al grau de conversió en zona de vianants que en l’actualitat gaudeix el centre històric de València i que es revertiria si se suprimiren les limitacions de circulació.

Crítiques a la decisió

“Entenem que la senyora Català i el Partit Popular són presoners de totes les ocurrències i faules amb què van bombardejar, la legislatura passada, cadascuna de les conquestes i millores aconseguides pel Govern de Joan Ribó. I que ara, quan s’han trobat que han de treballar, s’han topetat de cara amb la realitat: que les seues propostes eren ocurrències de barra de bar que només poden que perjudicar la ciutat i als qui l’habitem”, assenyala Giuseppe Grezzi.

No obstant això, afig el regidor, “que prometeren un despropòsit no és justificació suficient perquè el duguen a terme. El benestar de les i els veïns i la salut de totes les persones és més important que l’honra de la senyora Catalá. Per això, des de Compromís ja ni li demanem que reconega que s’equivocava amb les seues crítiques a les actuacions del Govern de Joan Ribó, sinó que simplement deixe de fer malbé la ciutat i no faça la trencadissa que ha promés. De fet, tot indica que ja ha emprés una marxa arrere en la reversió de les mesures de millora evident que impulsàrem al carrer Colom o la Petxina, en les quals es trobaria amb el rebuig frontal dels veïns”.