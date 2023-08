Compromís denuncia que el PP ignora el Pla director de la bici de València i el PMUS

Giuseppe Grezzi recorda que l'Ajuntament ja disposa d'una auditoria de la xarxa de carrils bici de la ciutat i un full de ruta per a la seua ampliació i tem que, després de l'anunci del PP de fer una nova auditoria s'oculte el primer pla per a començar a desviar diners públics a les seues butxaques.

“Com tothom sap, l'Ajuntament de València ja disposa d'una auditoria sobre els carrils bici de la ciutat, el Pla director de la bicicleta de València. Està penjat en la pàgina web de l'Ajuntament, a l'abast de qualsevol, i les seues conclusions són demolidores per als carrils bici que va fer el PP de Rita Barberá: els seus carrils bici són els pitjors, els que més conflictes generen amb els vianants i els que més perillosos són per als seus usuaris”.

L'auditoria ja existent

Així resumeix el regidor de Compromís Giuseppe Grezzi, extitular de l'Àrea de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, l'esperpent que està protagonitzant durant les últimes setmanes l'actual responsable de l'àrea del Partit Popular, Jesús Carbonell, i la mateixa alcaldessa, Maria José Català, en assegurar que l'Ajuntament farà una auditoria dels carrils bici amb la qual ja compta i és descarregable des de la mateixa web municipal.

De fet, l'auditoria municipal, aprovada en ple el passat 23 de febrer amb els vots a favor de Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i Ciutadans (només Vox va votar en contra) recull una exhaustiva anàlisi de tots els carrils bici incloent-hi les seues característiques i l'any de construcció, així com un pla d'actuació que marca, com el PMUS però al detall, el full de ruta que hauria de prendre el desenvolupament de la xarxa ciclista de la ciutat en els pròxims anys.

Preocupació per la nova auditoria

“El PP assegura ignorar aquesta auditoria i és comprensible: llegir negre sobre blanc com el teu partit és el responsable d'atrocitats com els carrils bici sobre vorera i estrets de Comte Altea, Almirall Cadarso o l'avinguda del Port és bastant vergonyós i cal tindre la cara més dura que el ciment per a, des d'aquesta posició, criticar el notable treball realitzat durant els últims anys només per a alimentar als teus hooligans i tractar d'enganyar quatre desmemoriats”, apunta Grezzi.

A la llum de tot això, hi afig el regidor, "tot apunta al fet que l'anunciada auditoria només siga una espècie de vestit a mida per a tractar de justificar l'injustificable desmantellament de carrils bici o —u ja no sap si és pitjor o millor— una simple excusa per a començar a omplir les butxaques d'algun amiguet de l'ànima, alguna cosa molt marca PP. En qualsevol cas, una estafa a la ciutadania".

La veritat és que el treball realitzat durant els últims anys en matèria ciclista a València, tant en la construcció de nous carrils bici com en la correcció dels realitzats amb anterioritat al 2015 pel seu deficient disseny i construcció, ha sigut molt ben valorat tant a escala estatal com internacional, per la qual cosa la ciutat ha rebut nombrosos reconeixements d'entitats com la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta o la Fundació Fòrum Ambiental, entre moltes altres.