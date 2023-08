Cau part d'una gàrgola d'un dels monuments nacionals de Sagunt

La caiguda de part d'una gàrgola ha portat a barrar un dels accessos a l'església de Santa Maria de Sagunt, un dels monuments nacionals amb els quals compta la localitat després que, en 1982, aquest immoble d'estil gòtic i datat del segle XIV fora inclòs en aquesta selecta llista.

El despreniment va ser detectat aquest cap de setmana després de les fortes ratxes de vent detectades de matinada, com ha explicat a preguntes de Levante-EMV el rector, Camilo Bardisa.

Davant l'ocorregut, agents de la Policia Local van precintar la zona i van col·locar-hi tanques per a impedir l'accés a la zona on es va produir la caiguda.

Tant des de la parròquia com des de l'Ajuntament s'ha negat tindre constància que hi haja hagut ferits. No obstant això, el lloc ha quedat senyalitzat.

«Pel que m'han dit, a causa del fort vent, es va trencar part d'una de les gàrgoles que es van posar quan van reformar l'església fa uns anys. Però l'important és que no va arribar a passar res», afirmava el sacerdot.