Catalá renova la cúpula policial per a impulsar el seu nou model de seguretat a València

El comissari cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, i l'alcaldessa María José Catalá, que és la màxima responsable política del cos, han accelerat els canvis en la cúpula d'aquest cos policial. Hui mateix està previst que se celebre la prova teòrica d'un procés selectiu per a triar els nous comissaris principals, els llocs dels quals estan vacants per la jubilació dels comandaments anteriors. Fins a 8 comissaris i una comissària de districte i de destacaments com l'extinta Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) i el grup GAMA, amb àmplia experiència en les seues destinacions, concorren a aquestes places, que completaran la nova cúpula policial, a les ordres d'Herrera i amb la supervisió del regidor de Seguretat Ciutadana Jesús Carbonell i de la mateixa alcaldessa. En l'actualitat hi ha almenys 3 places de comissaris principals vacants, per jubilació dels anteriors, per la qual cosa aquest procés selectiu de personal haurà de cobrir-les. Aquest procés selectiu, que supervisarà el mateix Herrera i altres dos comissaris principals en actiu, tindrà lloc just quan Catalá ha anunciat que vol donar un nou impuls a la Policia Local mitjançant la creació d'una nova unitat, la Unitat Centralitzada de Resposta (UCR), que ha de donar resposta immediata als problemes de botelló, batusses i renyines multitudinàries que pateix la ciutat, i als problemes d'inseguretat en "els punts calents" de la capital valenciana.

Els aspirants a ocupar aquests llocs, que seran els segons en el màxim escalafó policial, han de superar una prova teòrica i obtindre la millor valoració. Consisteix a exposar durant 15 minuts quin seria el seu model de gestió de la Policia Local de València. En concret, hauran d'exposar el seu model "d'estructura i organització del Cos de la Policia Local de València". Es valoraran els coneixements que acrediten els aspirants sobre l'actual estructura i les propostes que aporten per a millorar-la. Entre tots els candidats, una vegada avaluats i puntuats, es triaran els nous comissaris principals. Una cúpula de la màxima confiança del comissari cap i de l'alcaldessa Aquesta selecció de personal ha sigut motivada per una sentència judicial, que en part va anul·lar un procediment anterior i que ha obligat les autoritats a reprendre aquest procés selectiu en aquesta prova teòrica. No obstant això, la decisió serà aprofitada per José Vicente Herrera per a avançar en la renovació de la cadena de comandament, indiquen fonts policials. Tot apunta al fet que, una vegada se sàpia els que ascendeixen a comissaris principals, hi haurà també relleus en les comissaries de districte. O més ben dit, intercanvis de destinació entre comissaris de districte, apunten fonts sindicals. Herrera compta amb el suport de l'alcaldessa, que una de les primeres mesures que va prendre quan va accedir a la vara de comandament va ser ratificar-lo en el càrrec. Els dos, apunten fonts de tota solvència, estan treballant per a dissenyar una cúpula policial de la seua màxima confiança que permeta dur a terme una notable transformació en la Policia Local i amb la mirada posada en la creació de la UCR i en una policia de resposta immediata que necessita València per a garantir la seguretat ciutadana en els pròxims anys, com ha declarat la mateixa alcaldessa. Un dels alts comandaments més ben situats per a dirigir la futura UCR és Eduardo Russu, l'actual comissari de la 7a Unitat de Districte, la unitat del Marítim, que gaudeix d'una notable reputació, tal com ha pogut saber Levante-EMV. A mitjà termini, en un parell d'anys, un altre assumpte que haurà d'escometre l'alcaldessa i el regidor de Protecció Ciutadana és la jubilació del mateix José Vicente Herrera. El comissari cap deixarà el càrrec i caldrà buscar un substitut. A més, el nou govern del PP tampoc ha nomenat ningú per al lloc de coordinador general, el càrrec tècnic que fa de connexió entre els comandaments policials, el comissari cap i el regidor i l'alcaldessa. Aquest coordinador general és una figura que les principals centrals sindicals del sectot, UGT, CCOO i Spplb, estan reclamant, ja que falta interlocució per a avançar en diversos temes.