Les pimes valencianes van resistir millor la covid que les grans en l'exportació

Les petites i mitjanes empreses (pimes) van resistir millor que les grans firmes i les microempreses els efectes de la covid en els mercats exteriors, segons un informe presentat hui per la Cambra de València i CaixaBank, que conclou que este tipus de mercantils "han mostrat una millor resiliència després de la pandèmia amb una significativa recuperació, és a dir, són el grup d'empreses que millor s'ha adaptat als canvis en el panorama internacional".

L'informe, presentat pel president de la Cambra, José Vicente Morata, i la directora territorial de l'entitat financera, Olga García, analitza el denominat indicador Z-Score d'Altman, un instrument que conjuga l'evolució dels marges empresarials, el creixement dels ingressos i en quina mesura les empreses disposen de beneficis destinats a la inversió. A més de l'esmentada inicialment, les conclusions a les quals arriba el document són tres.

Conclusions

En primer lloc, que, malgrat la crisi provocada per la pandèmia en 2020, el 80 % de les empreses exportadores valencianes van mantindre un bon nivell de resiliència en este exercici. En segon, que l'indicador de resiliència va millorar amb la recuperació de l'activitat econòmica i exportadora en 2021. I en tercer, que la recuperació i millora de la resiliència no va permetre arribar als nivells de 2019. L'informe no recull l'evolució en 2022.

El document es deté a analitzar els sectors, en què la distribució comercial s'ha mostrat com el més resilient, seguit pel sector serveis no comercial. Per la seua banda, la indústria exportadora valenciana "s'ha caracteritzat per haver mantingut al llarg del període analitzat un nivell mitjà de resiliència estable", amb l'activitat de l'alimentació en primer lloc. El més afectat per la pandèmia va ser el transport i la logística, mentre que la construcció ha patit des de 2019 "un descens continuat dels seus nivells de resiliència".

Grandària

Al marge d'esta qüestió, el document detalla algunes característiques de les firmes valencianes presents en els mercats internacionals. Tres dades són de relleu: la grandària mitjana de l'empresa exportadora regular és superior a la mitjana de firmes valencianes, el nombre de mercantils exportadores augmenta amb l'edat d'estes i, finalment, una dada sobre l'elevada concentració de les vendes a l'exterior: el 30 % de les empreses exportadores de la província de València acaparen el 92 % de les vendes totals del territori. No menys significatiu és que la meitat de les firmes venen a l'exterior regularment menys de 50.000 euros a l'any.

Com a colofó, l'informe posa deures a les administracions públiques perquè les empreses afermen la seua posició exportadora. Entre altres coses, desenvolupar incentius fiscals, augmentar el suport financer per a la internacionalització, reduir els tràmits burocràtics, impulsar la digitalització i potenciar la col·laboració publicoprivada.