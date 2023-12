Jesús Iglesias, director de Les Arts: “No he rebut ingerències de cap classe”

El director artístic del Palau de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha assegurat, este dilluns, que, després del canvi de govern en la Generalitat, continua treballant “amb normalitat” al capdavant del teatre d’òpera valencià, en el qual mai ha rebut “ingerències de cap classe”.

Enfront de les declaracions del ja exdirector del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, que ha denunciat “ingerències” i, fins i tot, “censura” per part de la Conselleria de Cultura, Iglesias ha assenyalat que continua “treballant amb normalitat” i ha assegurat que no ha rebut cap comunicació sobre la seua continuïtat “ni en positiu ni en negatiu”.

“Es continua treballant”

Iglesias Noriega ha recordat este matí, durant la presentació de l’òpera Maria Estuarda, que té un contracte en vigor i un pressupost assignat. “Entenc que, mentre no et comuniquen el contrari, es continua treballant”.

Sobre si ha rebut alguna classe d’ingerència política en la seua labor, tal com va denunciar que li havia ocorregut l’exgerent del Centre de Carme José Luis Pérez Pont després de la seua destitució, el director artístic de Les Arts ha dit no haver tingut “cap ingerència”.

“Des de l’1 gener de 2019 que vaig arribar fins hui, 4 de desembre, no he tingut ingerència de cap classe”, ha afirmat, encara que ha indicat que això no vol dir que uns altres sí que l’hagen poguda tindre.