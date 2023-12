La migcampista de Dénia amb arrels argentines Fiamma Benítez va marcar el gol que va segellar la remuntada d'Espanya contra Itàlia en un partit de la Lliga de Nacions per al qual va ser una de les novetats i en el qual les de Montse Tomé van passar de l'1-3 al 5-3 final.

La jugadora del València, que va anotar el quart gol espanyol, ja havia sigut convocada amb l'absoluta en l'anterior etapa, en la qual va disputar huit partits i va anotar un gol. Després de ser convocada per a esta cita, va confessar que no s'esperava la nova crida de l'absoluta "perquè ja havien passat diverses convocatòries" sense ser inclosa i estava centrada en el seu treball amb la Sub-23.

La futbolista de 19 anys va debutar amb l'absoluta l'11 de novembre de 2022, justament contra l'Argentina, la terra de sos pares, en un partit en el qual també van debutar jugadores com Salma Paralluelo, Enith Salón o María Méndez, i va anotar el seu primer gol el 16 de febrer de 2023 contra Jamaica.

Fiamma, que es va quedar a un pas de disputar el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, compta amb un gran palmarés en categories inferiors en el qual figuren dos campionats d'Europa Sub-19 (2022 i 2023) i un Campionat del Món Sub-20 (2022).

Com a jugadora és tot polivalència en la part davantera del camp: pot actuar com a interior, mitja punta, banda i, fins i tot, en la davantera. És una futbolista creativa a la qual no li crema la pilota en els moments importants -siguen bons o roïns- i a la qual li agrada donar l'última passada, encara que, com ha demostrat, també busca porteria.

La passió pel futbol de Fiamma ve de família. Amb un pare seguidor de River Plate i una mare aficionada de Boca Juniors, a casa de Fiamma sempre s'ha viscut el futbol d'una manera passional. La passió de sos pares no va interferir en la seua decisió i va triar jugar amb Espanya i no amb l'Argentina malgrat tindre la possibilitat de triar entre La Roja o l'Albiceleste.

Amb sis anys va començar a jugar en l'equip de futbol sala del seu col·legi, el CEIP Pou de la Muntanya de Dénia, i després va passar a l'escola de futbol d'esta localitat alacantina, on va competir durant huit temporades amb xics.

L'estiu de 2018, va fitxar pel Llevant i en 2020 va entrar en la dinàmica del primer equip. Quatre anys després de la seua arribada al club granota, en 2022, va fitxar pel València, on s'ha assentat i on va rebre la crida de l'absoluta.

En una entrevista amb EFE prèvia als partits d'Itàlia i Suècia de la Lliga de Nacions, Fiamma va assegurar ser "conscient" de la qualitat que tenen les jugadores que hi ha en la seua posició en la selecció. "Sé que és molt difícil disputar minuts, però li demane a esta convocatòria créixer, aprendre i quedar-me contenta amb el meu treball individual", va apuntar.

"Soc conscient que soc molt jove, aniré pas a pas perquè vull mantindre'm, no solament arribar, i només hi ha una manera d'assentar-se que és pas a pas, aprenent de les meues companyes i, òbviament, amb el meu equip, el València, darrere".