Setmana determinant per al futur del PSPV

Amb la setmana actual sense arribar a la meitat, el PSPV ja posa la seua mirada en la pròxima. No és qüestió de ponts i festius, que també marquen l'actualitat política, sinó de cites que podrien determinar el futur intern dels socialistes valencians. L'ambient és d'expectació i en el calendari s'albiren com a mínim dues trobades que podrien delimitar l'evolució orgànica de la federació: l'executiva de dilluns i el Comité Nacional de dissabte, amb visita inclosa del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, entremig.

Els nomenaments de Rebeca Torró i Arcadi España com a secretaris d'Estat d'Indústria i Política Territorial han canviat les dinàmiques orgàniques que viuen els socialistes des del 28 de maig. La seua entrada en el Govern d'Espanya obliga a reestructurar el grup de les Corts, en què Torró i España eren síndica i síndic adjunt. La designació del nou portaveu i un dels adjunts serà el tema principal de l'executiva del pròxim dilluns, encara que no hi haja sessions de control fins a febrer. El secretari general, Ximo Puig, proposarà un nom, s'aprovarà i el grup el ratificarà.

Els ulls es posen en José Muñoz, secretari d'Organització en la Direcció de Puig. És un dels noms més repetits, encara que de moment es posa de perfil. “No m'avançaria als temps”, va expressar ahir. Però voldria ser-ho? Ni sí ni no ni tot el contrari: "He deixat això del voler o no voler", va agregar. L'expresident de la Diputació de València, Toni Gaspar; la vicesecretària d'Igualtat del partit, Rosa Peris, o algun dels adjunts, Maria José Salvador i José Chulvi, són altres possibilitats. Més difícil sembla tindre-ho Mercedes Caballero.

Siga qui siga, dirigirà al grup fins a, com a mínim (i excepte més nomenaments), el pròxim congrés dels socialistes i l'elecció d'una nova direcció. Per a una celebració ordinària encara quedaria un any com a mínim, però els moviments podrien accelerar-se. La mirada està a Madrid i el Consell de Ministres, que se celebra els dimarts. A Ferraz i en la direcció valenciana és un comentari estés en les últimes hores que Puig pot tindre opció d'un càrrec de representació institucional d'Espanya a l'exterior.

Que Pedro Sánchez no triara Puig com a ministre es va interpretar com un missatge de renovació de la federació valenciana a mitjà termini. Si ara, tres setmanes després, es concretara esta designació, s'obriria la porta al fet que eixe canvi fora pràcticament immediat i per la via del congrés extraordinari. Fonts de l'entorn de l'expresident neguen esta possibilitat. Ho constaten, a més, amb fets: Puig presidirà l'única comissió que dirigiran els socialistes al Senat, la de Pressupostos, mentre l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, serà vicepresident en la d'Economia i Treball Social.

Este moviment podria significar que la seua aposta és la de continuar al capdavant del partit fins al congrés i pilotar la successió. Menys probable sembla que aguante l'escó de les Corts fins llavors. La sensació d'expectació davant possibles canvis no ha fet més que augmentar i el dissabte 16 tindrà una cita destacada amb el Comité Nacional, màxim òrgan entre congressos. Eixe dia i l'anterior estarà a València i Alacant el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, persona amb comandament en plaça en els socialistes en nom de Pedro Sánchez.

Reaccions de PSPV i oposició

De moment, Muñoz va destacar ahir que els nomenaments de Torró i Espanya "reforcen la posició del PSPV i Ximo Puig en el Govern d'Espanya”, per ser "dues persones de la seua absoluta confiança". Per la seua banda, la delegada del Govern i vicesecretària del partit, Pilar Bernabé, va assegurar ahir que ara no és temps de canvis orgànics, sinó de configurar un govern, "el que més ha invertit a la Comunitat Valenciana". Així, va destacar que els nous secretaris d'Estat estaran al capdavant de "dues àrees absolutament estratègiques per a l'agenda valenciana".

A més, als dos dirigents socialistes els van començar a arribar deures de la resta de formacions polítiques. La portaveu del Consell, Ruth Merino, els va instar a "donar visibilitat" en l'executiu central a les necessitats valencianes perquè les "coneixen en profunditat" (va citar el sector ceràmic, el finançament o el port de València), mentre que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, els va demanar actuar "com a valencians" per a "fer pressió" a Madrid amb les reivindicacions de la Comunitat Valenciana, esmentant el deute o el canvi de model de repartiment.