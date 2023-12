El Micalet busca ajuda per a poder celebrar les Magues de Gener

“Necessitem la teua ajuda econòmica”. Així de taxativament, la Societat Cultural el Micalet ha llançat una campanya per a tractar de finançar la cavalcada de les Magues de Gener, la celebració de la qual dependrà en certa manera de les aportacions econòmiques que facen els seus seguidors, després que l’Ajuntament de València haja tancat l’aixeta d’ajudes a determinades associacions. Per això, la crida s’ha traduït en una de les habituals campanyes de micromecenatge per a “preservar les nostres arrels i celebrar la cultura del País Valencià. Junts, ho podem fer possible”.

La desfilada està ja programada per al 14 de gener —seguint el costum que siga al final de la setmana posterior a Nadal—, però no tenen encara ni recorregut assignat. Per contra, sí que té lema. Si en anys anteriors havien sigut “Salvem l’horta”, “Salvem el planeta” o “Som diversitat”, en esta edició, porta com a lema “L’aigua és màgia”, tractant de llançar un missatge pedagògic als xiquets sobre l’ús responsable de l’aigua.

Necessiten 7.000 euros

El micromecenatge, que finalitzarà d’ací a 23 dies, ha aconseguit fins ara els primers 955 euros. La meta seria de 6.000 euros com a mínim i 7.000 com a quantitat òptima.

La Cavalcada de les Reines Magues estava des del primer minut del nou govern municipal de PP i Vox en el punt de mira. La desfilada va ser promoguda des de l’arribada de l’equip de Joan Ribó, rememorant una desfilada celebrada durant la II República per a entretindre els xiquets fugits del front i de les tropes franquistes.

L’entitat organitzadora l’ha revestit des del primer dia d’un component cultural basat en el fet que els xiquets “són els guardians del nostre llegat. Volem oferir-los una oportunitat enriquidora, proporcionant-los accés a activitats artístiques”. Les Magues, alter ego de Melcior, Gaspar i Baltasar, es bategen com a Igualtat, Llibertat i Fraternitat —incorporant-li posteriorment també a esta l’apel·latiu de Sororitat— i desfilen en vehicles descapotables amb les seues corresponents varetes màgiques.

En els anys anteriors, eren rebudes per l’alcalde Joan Ribó i es dirigien al públic des del balcó de l’Ajuntament, com fan els mags d’Orient. La desfilada ha estat sempre en l’ull de l’huracà, amb defensors i detractors a parts iguals. És fals que siga una exaltació republicana, perquè no s’enarboren banderes tricolors. Però no li han faltat els enfrontaments: els intents de “rebentar-la” d’España 2000 o la rèplica d’alguna component de la muixeranga exhibint una estelada.

Guerra entre magues

També es va generar polèmica amb la decisió de l’anterior ajuntament d’incorporar-la al llistat de festes “tradicionals”. I, fins i tot, l’any passat va tindre el seu conflicte intern, quan la designació de la feminista Ángela Escribano per a un dels papers de magues (Igualtat) va provocar la renúncia d’una altra d’elles, Carmen Alonso, que considerava que la primera difonia missatges contra les persones trans. I, finalment, el festeig és també motiu de debat per ser, llarg i no mostrar una línia de desenvolupament, com se li presumeix a qualsevol cavalcada, del tipus que siga.

El mes de juny passat, el president de la Societat Coral el Micalet, Tonetxo Pardiñas, apel·lava al fet que “si tots ens hi comprometem, hi haurà Magues”, destacant que el festeig com a tal “té molt de voluntariat”. Un total de 30 associacions s’han mostrat interessades a participar en el festeig que, això no obstant, hui dia no està confirmat íntegrament.