Llancen ous contra un habitatge d’Alzira amb la bandera LGTBIQ+

L’associació Gailes LGTBIQ+ ha denunciat un atac homòfob en ple centre d’Alzira pel llançament d’uns ous contra un habitatge en la finestra del qual penja la bandera arc de Sant Martí.

Segons ha explicat el col·lectiu, que qualifica l’incident de “delicte d’odi”, este es va produir en el cèntric carrer Benito Pérez Galdós. Un dels seus associats va descobrir, al matí, que “uns energúmens, emparats en la foscor de la nit, li havien omplit la façana d’impactes d’ou”, expressa el president de Gailes, Bernat Iborra.

“Esta és l’Alzira que volem, una Alzira en la qual uns poden penjar a les seues cases el que volen i altres no?”, es qüestiona el col·lectiu, que ha mostrat el seu suport als qui fan gala de la bandera arc de Sant Martí en les seues cases. “Volem una Alzira diversa, plural i a tot color”, ha comentat l’associació sobre el succés, per a afegir tot seguit: “A aquelles persones que volen tornar al blanc i negre els diem, simplement, que no. Alzira és més que quatre homòfobs amb ínfules de superioritat”.

“No tornarem a l’armari”

Igualment, Gailes ha assegurat que l’associat afectat “no ha netejat la façana de la seua casa perquè la ciutadania alzirenya veja la classe de fauna que té el poble i la vergonya que dona veure un acte així en un carrer cèntric i tan transitat”.

El col·lectiu conclou la seua denúncia pública: “Continuarem lluitant pels drets de les persones LGTBIQ+ d’Alzira i la Ribera perquè puguen expressar-se lliurement i visibilitzant els colors d’una bandera que no té odi, perquè representa l’acceptació, la inclusió i la diversitat. No tornarem a l’armari i farem la pedagogia que siga necessària per a donar a conéixer la realitat”.