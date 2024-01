Orriols aplaudix les càmeres de vigilància però demana a Catalá millores urbanístiques i habitatge social

L’Ajuntament de València ha instal·lat hui quatre càmeres de vigilància en els encreuaments del carrer Pare Viñas, considerada pels veïns d’Orriols la “zona zero” del tràfic de droga i la delinqüència al barri. Es tracta d’una de les mesures adoptades per l’Ajuntament, a petició dels veïns, amb la qual es pretén recuperar la tranquil·litat en una de les zones “més conflictives” d’Orriols. Els veïns d’este multiètnic barri obrer han valorat “molt positivament” la col·locació de les càmeres de vigilància, però demanen més actuacions de regeneració urbanística, en línia amb el que s’està fent en la superilla de la plaça de l’Ermita, així com un pla de rehabilitació i creació d’habitatge social.

L’alcaldessa, M. José Catalá, ha informat d’esta mesura en la reunió que ha mantingut amb les associacions de veïns d’Orriols, on l’Ajuntament va crear el novembre de l’any passat una mesa interregidories davant dels problemes creixents de seguretat i convivència al barri. En la reunió s’han posat sobre la taula les demandes dels veïns i s’ha donat compte de les mesures adoptades com el reforç de la neteja i l’aigualeig de carrers (que es fa cada onze dies), la major presència policial, així com la col·locació hui de les càmeres de vigilància, de visió panoràmica, que estaran connectades les 24 hores a la central de la Policia Local.

En la reunió, en la qual han participat diferents entitats veïnals que treballen en el barri, com Orriols en Lluita i Orriols Conviu, i els regidors d’Urbanisme, Juan Giner; Mobilitat i Seguretat, Jesús Carbonell; de Neteja, Carlos Mundina, i de Benestar Social, Marta Torrado, així com el regidor de Parcs i Jardins, Juanma Badenas.

Mig milió per a millorar la il·luminació

L’alcaldessa ha informat de les noves mesures que es prendran, a petició dels veïns, al barri, entre les quals hi ha la de millorar la il·luminació en punts com el carrer Duc de Mandas, Santiago Rusiñol, Pare Viñas, Joan Bosco i Santa Genoveva. L’Ajuntament destinarà 500.000 euros a renovar la il·luminació. També s’estudiaran, a instàncies dels veïns, mesures per a evitar l’incivisme en la retirada d’estris i l’ús dels contenidors, amb campanyes informatives o canvis en l’ordenança per a endurir les sancions per incompliment de l’ordenança de recollida selectiva de fem i d’estris. Es reposaran els contenidors que es van incendiar la setmana passada i s’ha reforçat el servici de retirada d’immobles.

Pla “antiocupa”

Catalá ha assegurat que ja hi ha hagut avanços en el barri després de les primeres mesures preses, d’entre les quals ha mencionat les 1.500 intervencions de la Policia Nacional entre novembre, desembre i gener relacionades amb el tràfic de droga, a més d’altres 60 actuacions, per desconnexió de preses de llum il·legals i en matèria d’ocupació il·legal d’habitatges, una de les principals demandes dels veïns. L’alcaldessa assegura que el pla antiocupació que va anunciar a l’inici de la legislatura “comença a donar fruits” i va destacar la intervenció en l’edifici de l’avinguda Constitució pressionant la Sareb perquè es responsabilitze de les seues propietats i comence a actuar per la via judicial. “Això no canviarà d’un dia per a un altre, no tenim una vareta màgica, però és un punt de partida”.

L’alcaldessa també va destacar que l’Ajuntament ha mobilitzat ja 2,5 milions d’euros d’inversió en la millora urbanística del barri amb l’execució de la superilla d’Orriols i l’esmentat reforç de la il·luminació.

En matèria social s’ha anunciat que hi haurà un centre de servicis socials, el de Salvador Allende, per a atendre exclusivament la zona d’Orriols, que emfatitzarà en programes socials per a joves i persones majors. En 2024 ja estarà el centre de servicis socials exclusiu per a Orriols.

Juanma Badenas, per la seua part, ha anunciat que s’intensificarà la poda de l’arbratge que oculta els fanals d’alguns parcs, com li han traslladat els veïns en la reunió.

La situació d’Orriols “és francament dolenta”

La portaveu de la plataforma veïnal Orriols en Lluita, M. Carmen Tarín, ha valorat, per la seua part, que s’hagen représ les meses interregidories, perquè la situació al barri és “francament dolenta”. “Veiem bona predisposició del Govern municipal, encara que ens agradaria que tot anara més de pressa”.

Tarín ha destacat en matèria de neteja que al barri hi ha un gran problema d’educació i falta de civisme, amb estris i fem que s’acumula fora dels contenidors, que també són víctimes d’actes vandàlics periòdicament. “És necessària una campanya de sensibilització i augmentar les sancions per als qui incomplixen”, ha dit.

La portaveu veïnal ha destacat que les càmeres eren “molt necessàries” i s’han instal·lat en punts estratègics per la seua conflictivitat. “Esperem que contribuïsquen a donar tranquil·litat al barri”. Valorem positivament totes les mesures, ha dit, per a afegir que fa falta “molt més”, sobretot en matèria d’urbanisme. És important que l’Ajuntament compre habitatges per a rehabilitar-los i convertir-los en habitatge social. En este sentit, ha assenyalat l’edifici ocupat de l’avinguda Constitució, del qual ja s’han desocupat cinc habitatges.

Tarín ha destacat que, amb la intervenció de l’Ajuntament i la mediació amb la Sareb, s’ha iniciat el procés per a deixar lliure este edifici ocupat, una mesura que “serà molt positiva per al barri, perquè eren ocupes molt problemàtics”. El final esperat pels veïns és que l’Ajuntament compre l’immoble a la Sareb. “Ens agradaria que l’Ajuntament el comprara i destinara a habitatge de lloguer social”.