El València CF fa oficial el fitxatge de l’extrem Peter Federico

Peter Federico ja és oficialment jugador del València CF. Així ho ha comunicat el club de Mestalla en les seues xarxes socials. El jove futbolista de 21 anys arriba cedit fins al final de temporada i el València CF disposarà d’una opció de compra.

El dominicà, procedent del Reial Madrid Castella que entrena Raúl González, ja va sonar per a l’equip de Rubén Baraja l’estiu passat, i, per projecció, sempre ha sigut una opció damunt de la taula, i el futbolista sempre ha estat d’acord a vindre, anteposant el València CF per davant d’altres projectes.

L’operació

El jugador va passar, este dimarts, les proves mèdiques a la clínica IMED cap a les 10 del matí de dimarts, després d’arribar a un acord el club blanc i el València CF el cap de setmana, una vegada s’acordara l’operació a tres bandes per a la venda de Kobra Koindredi al Sporting de Portugal, fins a la data cedit pel València a l’Estoril. L’equip de Mestalla ingressa uns 2,5 milions, que passaran a invertir-se en el que coste la cessió de l’hispanodominicà, i complir així el desig del Pipo d’incorporar un banda que tanta falta li feia a l’equip.

Comunicat complet

El València CF ha arribat a un acord amb el Reial Madrid per a la incorporació de l’extrem Peter Federico. El jove futbolista de 21 anys arriba cedit fins al final de temporada i el València CF disposarà d’una opció de compra.

Peter Federico ha desenvolupat tota la seua carrera en el Reial Madrid, des que hi va arribar en 2015, en categoria infantil, fins a debutar oficialment amb el primer equip el desembre de 2021 contra l’Athletic Club a San Mamés. Ha jugat fins ara amb el Reial Madrid Castella, equip amb el qual ha disputat 18 partits esta temporada, en què ha anotat dos gols i ha repartit dos assistències.

Peter Federico arriba al València CF per a augmentar les opcions d’atac, pot actuar en qualsevol de les dues bandes, tot i que l’esquerra és la seua cama més hàbil, i pot aportar velocitat i desbordament a l’equip dirigit per Rubén Baraja.