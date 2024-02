Alberic espera més de 300 esportistes en el seu duatló

Este diumenge, 11 de febrer, Alberic acollirà una nova prova de la Lliga de Clubs Caixa Popular de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. A més, la prova organitzada pel Club Triatló d'Alberic amb el suport de l'Ajuntament del municipi servirà també per a disputar el Campionat Autonòmic de Duatló per Relleus. Quan falten dies per a la celebració de la carrera, el nombre de persones inscrites supera amb escreix les tres-centes, la qual cosa suposa una participació de quasi 100 equips.

El Duatló d'Alberic, com ha estat disputant-se en les últimes edicions, es desenvoluparà en format per relleus, de manera que cada membre de l'equip (format per dos xiques i dos xics) haurà de completar un duatló en distància supersprint abans de passar el testimoni al següent esportista. #LLIGACLUBSCAIXAPOPULAR DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC 📆11 febrer 2024 #AutonòmicTRICV Inscripcions: https://bit.ly/48EiEET Caixa Popular GEO Nutricion Profesional AUNA Consultors Corredoria d'Assegurances Club Triatló Alberic Posted by Federació Triatló Comunitat Valenciana on Thursday, January 18, 2024 El circuit presenta la novetat de transcórrer únicament a la localitat d'Alberic, i estarà format per un primer segment de carrera a peu de 2.000 metres (dos voltes), un segment ciclista de 6 quilòmetres (dos voltes) i, finalment, 1.000 metres de carrera a peu (una volta). L'orde del relleu sempre serà xic, xica, xic i xica, finalitzant la quarta component de l'equip a la Muntanyeta, davant de l'ermita de Santa Bàrbara. L'alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Alberic, Toño Carratalá, destaca la importància de "fer encara més visible un dels esports de referència del nostre poble. Una vegada més, Alberic acollirà una prova de la Lliga de Clubs i serà Campionat Autonòmic, i això ens permet comptar amb la participació dels i les millors duatletes i triatletes de la Comunitat Valenciana. Des de la Regidoria d'Esports volem continuar apostant pels nostres clubs i per fer del nostre poble una capital esportiva".