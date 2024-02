El Consell de Ministres nomena Ximo Puig nou ambaixador davant de l’OCDE

El Consell de Ministres acaba d’aprovar, en la seua reunió ordinària, el nomenament de l’expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig com a nou ambaixador delegat permanent davant de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), en relleu del també exdirigent socialista Manuel Escudero Zamora.

El nomenament s’ha efectuat un dia després que Puig renunciara a la seua acta de senador, dilluns a la vesprada. L’encara secretari general del PSPV-PSOE va presentar la seua renúncia al càrrec al qual va accedir el mes de juliol passat després de perdre la presidència del Govern Valencià, segons han confirmat a Europa Press fonts del seu entorn.

Puig ha remés una carta a la presidenta de les Corts, Llanos Massó, per a comunicar la seua renúncia a l’acta de senador territorial: “Vull testimoniar l’agraïment a la cambra que vosté presidix i fer-ho extensiu als diputats i diputades que la conformen per haver-me conferit l’honor de representar el nostre territori al Senat durant els primers mesos d’esta legislatura”, ha exposat.

“Desitge que continuem treballant, des de les comunitats autònomes, per a transformar el Senat en una autèntica cambra de representació territorial que ajude a entendre millor la diversitat polifònica d’Espanya i atenga de manera més adequada la cohesió territorial i social de la nostra societat”, ha afegit.

Puig deixarà de ser secretari general dels socialistes valencians oficialment en el Congrés de final de març, en el qual es proclamarà Diana Morant com a secretària general, després de ser l’única candidata que va aconseguir recopilar els avals necessaris.

Ambaixadors polítics

D’esta manera, el nomenament de l’expresident valencià com a ambaixador davant de l’OCDE se suma als exministres Héctor Gómez i Miquel Iceta, respectivament, com a nous representants permanents d’Espanya davant de l’ONU a Nova York i davant de la UNESCO, una decisió que va generar malestar entre els diplomàtics, que van lamentar la falta de trajectòria internacional de tots dos per a ostentar estos llocs, que requerixen un perfil tècnic. A més, van advertir de l’impacte que, per a la imatge d’Espanya, pot tindre que polítics copen esta classe de destinacions.

També l’exministra de Sanitat, la socialista Carmen Montón, va ser designada representant davant de l’Organització d’Estats Americans (OEA) a Washington, mentres que l’exdirigent del PSOE Manuel Escudero Zamora, que donarà el relleu a Ximo Puig, està en l’OCDE. A estos s’hi sumen l’exministra d’Educació Isabel Celáa, com a ambaixadora davant de la Santa Seu, i Ángel Martín Peccis, a Cuba.