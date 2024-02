Agricultors avisen que no se n'aniran de Madrid fins que deixen entrar els 1.500 tractors

Els agricultors, que ja han pres els carrers del centre de Madrid amb vora 500 tractors, han advertit que no abandonaran la capital fins que deixen entrar els vora 1.000 tractors que estan retinguts a les entrades de Madrid, la qual cosa ha provocat moments de tensió i càrregues policials prop de la Puerta de Alcalá.

"Volen que entren 500 tractors, però no estem disposats a deixar els altres 900 a l'entrada de Madrid, que estan retinguts, i els esperarem fins que entren. Hui és un dia de festa per als agricultors, però estem molt cabrejats perquè no els deixen entrar", ha advertit el coordinador estatal d'Unión de Uniones, Luis Cortés, en declaracions als mitjans.

El representant de l'organització agrària convocant d'esta protesta ha criticat la Delegació de Govern, ja que considera que han "incomplit els terminis" i han "volgut canviar tots els recorreguts".

"Si ells incomplixen el que establix la Llei de seguretat ciutadana, nosaltres també. I esperarem fins que entren. No crec que ens espenten per a tirar-nos d'ací, i si volen, que ens espenten, perquè ací estarem", ha assenyalat.

Cortés sí que té clar que, encara que la protesta conclourà a les portes del Ministeri d'Agricultura, no seran rebuts pel ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas. "El ministre no ens rebrà, perquè se n'ha anat fugint com un conill a Brussel·les, així que serà difícil", ha ironitzat.

El representant d'Unión de Uniones ha recalcat que la convocatòria d'esta manifestació arriba perquè les mesures adoptades pel Govern per a ajudar el camp són insuficients i no dubten a qualificar-les de "maquillatge". "És una mesura de maquillatge i no servix de res", ha subratllat.

"Si això és el que el ministre proposa, este ministre no pot continuar sent-ho ni un minut més", ha recalcat Cortés.

Tracten de tallar el cordó de seguretat al carrer Alcalá

Centenars d'agricultors i ramaders corejaven consignes com "Fuera Sánchez, dictador y tirano", "Bilderberg y Davos, nos quieren pobres y esclavos" y "Sin campo no hay vida" en els seus tractors tractant d'arribar al Ministeri d'Agricultura.

De les cinc columnes que estan movent-se pels diferents carrers de la capital, la tensió s'ha elevat al carrer d'Alcalá, on els agricultors i ramaders estan tractant de trencar el cordó policial, llançant ous als antidisturbis amb insults al president del Govern, Pedro Sánchez.

Uns 5.000 manifestants esperaven prop de la Puerta de Alcalá els tractors que estan arribant amb retard al centre de la capital, després d'una marxa des de cinc columnes que han arrancat a primera hora del matí a Guadalajara i diversos municipis de la regió.

Els tractors que han pogut marxar ja es trobaven a les 12.15 hores a la capital. A Legazpi, molts manifestants han detingut els seus vehicles amb l'objectiu de no continuar fins que arriben els companys que s'han quedat sense passar.

La Delegació del Govern d'Espanya a Madrid va informar a les 11 hores que, fins a eixe moment, la mobilització agrària s'estava desenvolupant "pels itineraris i les condicions recollides en la resolució anunciada dilluns passat per esta delegació". Va ser recorreguda pels organitzadors, que volien utilitzar carreteres principals, però el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va donar la raó a la Delegació.