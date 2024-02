A presó l’home que va matar al seu oncle a Alaquàs i que va gravar-ho en vídeo

El Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrent, en funcions de guàrdia, ha ordenat la presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut, dimarts passat, en relació amb la mort del seu oncle en el municipi d’Alaquàs, de la qual va informar Levante-EMV en exclusiva.

L’home, segons han informat este dijous fonts del Tribunal Superior de Justícia de la C. Valenciana (TSJCV), queda investigat en una causa oberta per un delicte d’homicidi.

Les discussions

Tal com va publicar este diari, este dimarts a la vesprada, Marcos, de 45 anys i amb nombrosos antecedents, va posar fi a la vida del seu oncle Juan, de 56, després d’una última discussió per causes similars a les anteriors, presumptament l’exigència de diners per a xutar-se. No era la primera vegada que discutien per això. De fet, la nit anterior ja ho va intentar amb un altre familiar.

Agents de la Policia Nacional a la porta de l’immoble d’Alaquàs on es va produir el crim / Francisco Calabuig

L’homicida va gravar com colpejava la seua víctima i li feia talls amb un ganivet, al mateix temps que confessava que l’anava a matar, per a, tot seguit, enviar l’esborronadora gravació a un cosí. Este familiar, membre de la Guàrdia Civil, només veure les imatges, va donar avís als seus companys de la Policia Nacional de Xirivella per a tractar d’evitar el que ja semblava irremeiable.

El temps corria en contra seua, i ràpidament es va traslladar al domicili, siti al carrer Sant Joan de la Ribera, una patrulla de la Policia Nacional. Els agents, tement per la vida d’esta persona, van bastonejar la porta sense obtindre resposta de l’interior i van haver de derrocar-la amb una maça. Protegits amb un escut d’intervenció, que portaven en el cotxe patrulla, van irrompre en l’immoble.