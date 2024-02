"Açò és un malson. Hi ha veïns dels quals no sabem res”

“Un malson”, és la definició que Laura i Manu han donat este matí a les portes de l'hotel SH Palace de València. Són dos dels 450 veïns que van perdre anit les seues cases a l'edifici de Mestre Rodrigo. El foc va consumir dos blocs de cases en menys d'una hora. De moment, hi ha entre 9 i 15 persones desaparegudes i la xifra de morts es manté en quatre persones.

Són veïns coneguts; també de Laura i Manu. Com ells, molts dels afectats estan buscant els seus amics i familiars. "Tenim veïns dels quals no sabem res", expliquen. "Hi ha gent telefonant els seus fills i no contesten". I afigen apesarats: "És un malson".

Ells seguixen sense creure el que estan vivint. Han perdut sa casa, el seu projecte de vida. “No tenim res”, conten commocionats. “No sabem què farem ara”, afigen. En el seu cas, no tenen la llosa d'una hipoteca perquè vivien de lloguer, des de fa tres anys, en un dels habitatges calcinats pel foc. Ara, quan puguen estar un poc més tranquils, faran "una xicoteta llista de prioritats".

Se'n van anar de casa amb el que duien. Sense DNI, el mòbil i poc més; fins i tot, sense carregador per a mantindre el dispositiu encés. No van poder agafar ni targetes de crèdit, ni saben tampoc l'estat del seu vehicle al garatge de l'edifici. L'inici de les flames els va sorprendre a casa. Ell estava treballant, és entrenador esportiu, i ella estava dutxant-se després de la seua jornada laboral com a mestra. El seu habitatge es trobava en el nové pis. En assabentar-se de l'incendi, van tancar tot, finestres i portes. Van poder accedir a l'escala i, des d'allí, van baixar al carrer a resguard de les flames.

Així que han hagut de recórrer a l'ajuda oferida per l'Ajuntament de València i, anit, van ser allotjats en una de les 20 habitacions de l'hotel SH Palace, a l'Albereda. Han intentat descansar, però ha sigut francament difícil. "No hem dormit a penes", comenten. "Hem estat fent voltes per l'habitació". No són els únics. Molts dels seus veïns continuaven pagant una hipoteca i, ara, el foc els ha deixat sense res.