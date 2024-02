Crespó negre a l'escoleta de Campanar pel xiquet de 3 anys mort en l'incendi

Un xiquet de 3 anys de l'escoleta Sant Pau del barri de Campanar és un dels morts en l'incendi de dos edificis al carrer Mestre Rodrigo de València. L'escoleta ha col·locat un crespó negre a l'entrada en senyal de dol.

En total, segons ha pogut saber este diari, hi ha cinc famílies afectades per l'incendi els fills de les quals anaven a esta escoleta. Una d'estes ha mort en l'incendi i estava composta per este menor de 3 anys, un matrimoni i una bebé de 15 mesos. La resta de famílies es troben desaparegudes o en hotels després d'haver perdut sa casa.

Durant el matí, s'han desplaçat a l'escoleta diversos grups de psicòlogues per a atendre les treballadores i la directora, algunes de les quals se n'han eixit del centre visiblement afectades i plorant per a ser tractades en un altre lloc.

Refugi al bany

Tal com ha pogut confirmar este periòdic, la família es trobava a casa quan va començar l'infern. Es tracta d'un matrimoni jove, amb un xiquet de 2 anys i un bebé de 2 setmanes. Segons les primeres dades, el foc va sorprendre la família, que va intentar buscar refugi al bany.

De moment, no hi ha més informació al respecte. Tant els responsables de l'extinció com del dispositiu de cerca encara no han pogut entrar a l'interior del complex residencial calcinat, però, atesa la magnitud del foc i la gravetat dels danys, els bombers ja van manifestar anit que era impossible que hi haguera supervivents.

Afectats en la falla

Diverses de les famílies afectades que acudien a l'escoleta també eren fallers de la comissió Mestre Rodrigo-General Avilés de València. Segons ha explicat el seu president, cinc famílies han perdut la casa després de l'incendi que va calcinar dos edificis ahir al carrer Mestre Rodrigo. Es tracta de 13 persones, entre elles diversos menors, encara que cap n'ha resultat ferida, segons explica la falla.

Els joves del casal són els primers que s'han mobilitzat per a trobar tota l'ajuda possible per a les famílies, i estan atenent tots aquells que vulguen aportar a la causa. La falla Mestre Rodrigo té un cens que ronda els 300 fallers (185 adults i 125 infantils).

Els habitatges d'esta finca construïda en 2005 rondaven els 300.000 euros per a pisos de dos habitacions, però, segons fonts de les promotores valencianes, les qualitats deixaven molt a desitjar. Es tracta d'un edifici que es va construir en ple boom immobiliari i es va acabar en 2008, amb la crisi econòmica que va obligar la promotora Fbex a entrar en concurs de creditors en 2010, deixant un deute de 600 milions.