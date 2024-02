La renaturalització de l'avinguda del Port es queda sense pressupost

La portaveu socialista a l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha denunciat hui que el govern del PP i Vox amb M. José Catalá al capdavant ha renunciat formalment a renaturalitzar l'avinguda del Port, un dels projectes que va impulsar l'anterior govern progressista de la mà dels socialistes i que va contribuir a la declaració de València com a capital verda europea.

La renúncia a la renaturalització, ha explicat Gómez, es va plasmar definitivament en la passada junta de govern, en què es van alliberar els 398.000 euros que estaven compromesos en els pressupostos per a redactar el projecte. "Amb esta decisió es pot observar clarament la contraposició dels models dels socialistes i els del PP. Mentres nosaltres projectàvem una ciutat naturalitzada i de passejos, el PP de Catalá continua dissenyant una ciutat de grans autopistes urbanes on el cotxe privat continua tenint tot el protagonisme en detriment dels veïns i les veïnes", ha continuat.

Catalá "ha demostrat que no està a l'altura de València, una ciutat que va ser nomenada capital verda europea per projectes com la remodelació de l'avinguda del Port, on nosaltres vam projectar que eixa gran autopista urbana es convertira en un autèntic passeig a la mar on els veïns i les veïnes pogueren gaudir d'espais d'estada i de trobada", ha manifestat.

La responsable socialista ha recordat que la decisió de descartar la recuperació d'espai públic per als vianants a l'avinguda del Port no és la primera mesura en esta direcció que adopta el govern de Catalá des que va arribar a l'Ajuntament. "Cal recordar que ja va adoptar decisions similars amb el corredor verd, on ha descartat continuar amb la creació d'una gran zona verda, així com amb el PAI del Grau, on planteja una carretera urbana com a prolongació de l'Albereda que limita el gran delta verd que estava previst, o el bulevard Cultural", ha assegurat.

Gómez ha insistit que el model urbà de totes les ciutats europees gira al voltant "de connectar els seus barris a través de passejos verds i zones naturalitzades, com defén per a València el Partit Socialista, en lloc de les grans autopistes urbanes que continua impulsant el PP de María José Catalá", ha finalitzat.