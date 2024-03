Burjassot instal·larà un punt informatiu sobre addiccions en les nits falleres

La festiva vesprada del pròxim dissabte 2 de març a Burjassot, protagonitzada per la Cavalcada de l'Humor per part de les comissions falleres del municipi, culminarà a la nit amb l'actuació de l'orquestra Euforia, a l'aparcament del Pavelló Cobert. En el marc d'esta festa, que començarà a les 23 hores, la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de Burjassot (UPCCA) situarà un punt d'informació municipal al qual podran acostar-se els joves que assistisquen a la festa, per a rebre informació.

Informació sobre alcohol i drogues

Amb el lema "Joves lliures, festes sense addiccions" com a reclam, la UPCCA, dependent de la Regidoria de Sanitat que dirigix Isabel M. Mora, pretén amb este punt informatiu oferir informació útil a la joventut sobre els perills que comporten els excessos en el consum d'alcohol i altres drogues, així com determinades pràctiques que poden desembocar en altres tipus d'addiccions.