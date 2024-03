El Saló del Còmic obri les portes de la seua edició més internacional

El Saló del Còmic de València obri hui les seues portes en Fira València, i fins al pròxim 3 de març, amb una gran quantitat d'activitats, tallers, xarrades, concursos i exposicions per a tots els públics. "Hem organitzat una programació molt ambiciosa per a gent amant i fidel al còmic, però també per als curiosos que vulguen acostar-s'hi", assenyala el director de continguts del saló, Daniel Tomás.

En esta edició, Tomás subratlla la presència de tres pilars nous. Concretament, destaca la major assistència internacional, la quantitat d'activitats dedicades a la cultura asiàtica i la presència de primeres figures del còmic i la il·lustració com Paco Roca o José Luis Ágreda, que projectaran els seus últims treballs en col·laboració amb el festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Durant la jornada de hui, s'entreguen els premis Antifaz, amb la Càtedra d'Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València, els quals reconeixen la labor de promoció de la cultura del còmic i el foment de la lectura. Durant l'acte, es premiarà a Paco Roca i Rodrigo Terrasa per El olvido que seremos; a Cristina Duran i Miguel Ángel G. Bou, per la seua llarga carrera conjunta; a Manuel Bartual per Erwin el gato cuántico; a César Sebastián per Ronson; a Kate Beaton per Patos; a Jordi Canyissà per la seua labor divulgativa; a l'editorial La Cúpula per la seua labor en l'edició de clàssics del còmic nacionals i internacionals, i a Celia Filipetto per la seua llarga carrera com a traductora.

Autors internacionals

Durant les tres jornades, el públic podrà gaudir d'autors internacionals com els autors anglesos Mary i Brian Talbot, figures clau en l'evolució del còmic europeu; Aude Picault, guionista i il·lustradora que explora i plasma la complexitat de l'experiència femenina en els seus còmics; el belga Oliver Schrauwen, que presenta la seua nova obra, o la multipremiada autora coreana de manhwa i webtoon Gosaribaksa, entre altres.

Per la seua banda, el còmic africà també tindrà una gran rellevància amb la presència de l'autora camerunesa de còmic, directora del festival de còmic Bilili BD, de la República del Congo i divulgadora Joëlle Épée Mandengue, coneguda amb el nom d'Elyon’s. Durant esta edició, els visitants podran gaudir d'una part de la seua exposició i, a més, participarà en diferents taules redones que giraran entorn de la relació del còmic, Àfrica i la seua situació actual.

La presència nacional també tindrà cabuda amb autors com David Rubín, César Sebastián, Cristina Duran, Miguel Angel Giner Bou, Paco Roca, Fernando Trueba i Javier Mariscal.

Concursos asiàtics

El còmic asiàtic és un dels grans protagonistes del saló. Els presents podran participar en el Concurs Idol Matsuri València, on es combina la importància de l'estètica i la confecció del cosplay amb la coordinació i posada en escena del ball o el Concurs Kpop Dance Revolution, en què demostraran les seues habilitats aeròbiques en sofisticades coreografies al so d'èxits del pop coreà.

A més, el recinte acull per segon any el Cosplay Tour València, que reunix a alguns dels noms més prestigiosos del món nacional del cosplay amb prestigiosos fotògrafs especialitzats, per a recórrer localitzacions de la ciutat de València que serviran com a escenari per a les sessions de fotos.

Entre les exposicions que es podran visitar durant estes tres jornades es troben "Marvel i DC s'escriuen amb Ñ", "Fantasy Manga" o "De 0 a 99 anys. Un any de còmics per a la infància i la joventut".