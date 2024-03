Burjassot inaugura l'Exposició del Ninot 2024

Burjassot va inaugurar el diumenge l'Exposició del Ninot 2024 per part de l'alcalde de la localitat, Rafa García; la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros, i el president de l'Agrupació de Falles, Sento Benavent.

Les comissions en l'Exposició del Ninot / L-EMV

Horari de visita a l'Exposició del Ninot

L'horari per a poder visitar l'exposició, en l'espai municipal esmentat, serà de 17.00 a 20.45 hores i estarà oberta del 4 al 13 de març, a excepció del cap de setmana, que romandrà tancada. La clausura de l'exposició serà el 14 de març, dia en què les 13 comissions falleres del municipi arreplegaran els ninots per a tindre'ls llestos per a la plantà dels seus monuments.