El PSPV demana a Mazón que Presidència assumisca Emergències i llevar-li-la a Vox

La mà oferida pel PSPV en l'última sessió de control en les Corts ha aterrat en paper en forma de carta a Carlos Mazón amb un decàleg de propostes. Els socialistes han traslladat al cap del Consell una desena de mesures amb l'objectiu d'aconseguir un "gran acord" en Emergències per a "deixar fora" aquelles polítiques que afecten una matèria que els del puny i la rosa consideren una "qüestió prioritària" després de l'ocorregut en l'incendi de Campanar, així com altres situacions de risc davant el canvi climàtic.

Així ho ha expressat el síndic dels socialistes, José Muñoz, qui ha presentat este dilluns en les Corts el decàleg de propostes que han acompanyat a la missiva enviada al president de la Generalitat. Entre estes, destaca la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències (creada pel Botànic i derogada per l'actual Consell), la unificació de tots els cossos de bombers en un que estiga sota l'Administració autonòmica o situar les competències d'Emergències en Presidència.

"Té tanta rellevància que creiem fonamental que estiguen lligades a la Presidència de la Generalitat", ha defés Muñoz. Actualment, estes competències estan inscrites en la Conselleria de Justícia, la titular de la qual és Elisa Núñez, de Vox, cosa que també ha assenyalat el portaveu socialista com un motiu per a fer este transvasament de competències. "Ara està en mans d'una consellera que nega el canvi climàtic, nega el criteri científic i no donarà una resposta adequada", ha justificat el síndic.

Muñoz ha incidit en el fet que esta proposta de transvasament d'estes competències no busca "generar conflictes estèrils" ni provocar un xoc entre els socis, sinó que el que reclama és "transmetre seguretat a la ciutadania valenciana". De fet, el mateix portaveu socialista ha admés que la realitat "ens colpeja" i que "vist el que ha passat en les últimes setmanes", estes polítiques han de ser gestionades "per part del president de la Generalitat", cosa que esmena el que va fer el PSPV quan formava part del Consell. En la primera legislatura esta matèria sí que va estar sota la direcció de Presidència, però en 2019 van passar a la Conselleria de Justícia, on ara es mantenen.

Recuperar l'UVE

A més d'esta proposta, el portaveu socialista en les Corts ha plantejat la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències, impulsada a final de la legislatura pel Botànic i suprimida per l'actual Consell, la unificació de tots els cossos de bombers de les diferents administracions (ajuntaments i diputacions) en un cos únic de la Generalitat, així com la posada en marxa d'un pla de formació en lideratge per a estes emergències "amb ajuda de les universitats".

També ha reclamat un "blindatge pressupostari" per als recursos d'Emergències de la Generalitat que, ha recordat, "s'han reduït 13 milions" per a 2024. De fet, ha demanat una "modificació pressupostària" per a recuperar esta retallada en els comptes d'este mateix any i que es fixe per llei un increment del pressupost per a esta matèria com a mínim, en la mateixa proporció en què s'incremente el pressupost de la Generalitat.

Anàlisi de façanes

Recuperar l'UVE no ha sigut l'única proposta que va dur a terme el Botànic que els socialistes han proposat mantindre. En esta línia, Muñoz ha sol·licitat que continue l'actual legislació que permet la compra d'habitatges a través de l'anomenat tanteig i retracte (mètode pel qual es van adquirir els 131 habitatges de Safranar on s'ha reallotjat a les famílies de l'incendi de Campanar), així com que s'amplie el parc públic d'habitatge a través de la compra per part de l'Administració autonòmica.

Finalment, els socialistes plantegen articular a partir de l'Institut Valencià d'Edificació un estudi per a assenyalar les mesures adequades des del punt de vista tècnic per a la seguretat de les façanes i els elements de construcció, així com una línia d'ajudes per a identificar aquelles façanes "que puguen ser un risc per les seues condicions" i que se'n fomente la substitució. També per a millorar l'alarma davant incendis i els processos d'evacuació. Així mateix, han plantejat "continuar treballant per a garantir un sistema públic amb recursos potents".