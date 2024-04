Descendixen a la mitat els accidents mortals en les carreteres valencianes durant la Setmana Santa

L’operació especial de la Direcció General de Trànsit (DGT) amb motiu de les vacacions de Setmana Santa s’ha tancat a la Comunitat Valenciana amb la mitat d’accidents mortals i morts en relació amb el mateix període de l’any anterior.

Segons les dades de Trànsit, entre el 22 de març i l’1 d’abril d’enguany, dos persones han perdut la vida en dos accidents de trànsit a la Comunitat Valenciana (un a Alacant, amb un mort i un altre a Castelló, amb una altra persona morta). En la campanya de 2023, en el període de Setmana Santa —31 de març al 10 d’abril— quatre persones van morir en els quatre accidents de trànsit que es van produir en les carreteres valencianes.

Per províncies, a Alacant i Castelló no hi ha variació en relació amb la mateixa operació de l’any anterior: un accident amb un mort en cada província; mentres que en la de València hi ha un descens del 100 %: es passa de dos accidents amb dos morts en la Setmana Santa de 2023 a cap accident mortal en la de 2024.

Més de dos milions de desplaçaments

Trànsit en la vesprada del Dilluns de Pasqua en l’A3, a l’altura del terme de Riba-roja de Túria / Germán Caballero

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentat els dos accidents mortals amb dos morts i ha mostrat la seua solidaritat amb els familiars de les víctimes. Bernabé ha indicat que “malgrat el descens en el nombre de víctimes mortals, mentres una sola persona perda la vida en les carreteres, haurem de continuar treballant en la conscienciació de conductors i conductores perquè extremen les precaucions i respecten la normativa de circulació”.

El nombre total de desplaçaments de llarg recorregut a escala nacional durant tota la Setmana Santa ha sigut de 16.550.000 dels quals un 12 % (2.002.550 desplaçaments) ha correspost a la Comunitat Valenciana i un 22 % a l’àrea d’influència d’este centre de gestió de trànsit.

