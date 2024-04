Els comerciants alerten sobre l’augment de carteristes en el centre de València

L’Associació de Comerciants del Centre Històric de València ha alertat sobre l’increment de carteristes durant la Setmana Santa en els punts més concorreguts de la ciutat, cas de la plaça de l’Ajuntament, plaça de la Reina, la plaça Redona i les torres de Serrans.

En concret, segons els comerciants, al grup de dones carteristes que habitualment pul·lula pel centre s’ha sumat una segona banda, també de dones que han sigut alliçonades per les primeres per a robar als turistes.

El seu mètode sempre és el mateix: diverses dones es col·loquen davant amb un mapa o un mòbil en posició de selfie per a despistar els visitants i altres dos intenten sostraure’ls les seues pertinences per darrere. Dividida en grups de tres o quatre dones, la nova banda s’ha acompanyat de la ja coneguda pels comerciants per a perfeccionar el seu operatiu.

Alguns dels venedors del centre han fotografiat les noves carteristes i han posat les imatges a la disposició de la Policia.

Han denunciat explicant que estes acaben d’aterrar perquè ja tenen identificades les “històriques”. Entre elles hi ha una dona major, popular entre els comerciants del centre, que treballa l’“embolic dels 50 euros”. Consistix a adquirir un objecte d’escàs valor, rebre el canvi, penedir-se’n i jugar amb els diners de tal manera que acaba quedant-se amb els 50 euros i el canvi.

Terrasses en l’ofrena

Més enllà d’esta denúncia, l’Associació de Comerciants del Centre Històric també ha tingut temps, durant les festes, per a acabar d’aterrar una idea: de cara a les Falles de 2025, demanaran a l’Ajuntament de València que no obligue a desmuntar les terrasses dels bars de la plaça de la Reina durant l’ofrena, atés que la conversió en zona de vianants d’este punt permet còmodament el pas de fallers i públic en general.

