Sanitaris valencians denuncien el retard en el pagament dels mòduls i les dietes de les guàrdies

El personal sanitari valencià ha denunciat l'impagament de les quanties corresponents als mòduls de reforç dels mesos de gener i febrer i també de les dietes en atenció continuada i atenció primària des del mes d'octubre; una situació de la qual han alertat també UGT i CSIF. La Conselleria de Sanitat és conscient d'este retard en el pagament d'estos conceptes i està treballant per a "solucionar-ho com més prompte millor".

El problema podria estar relacionat amb la implantació del nou sistema de gestió economicofinancera -que té per nom Nefis-, que ja ha ocasionat problemes en altres sectors en el passat. Al desembre, va ser el responsable de l'impagament del sou a 2.000 treballadors substituts de la Generalitat Valenciana, que es van quedar sense cobrar l'última nòmina de l'any.

Dos col·lectius afectats

El retard afecta dos col·lectius. El primer és el col·lectiu d'especialistes que s'adherixen al programa de reforços, els que es presten voluntàriament a realitzar hores extra en el seu centre i, fins i tot, en uns altres, per a agilitar l'atenció als pacients. Estos mostren "el seu malestar" per la situació. L'impagament coincidix, a més, amb el canvi en la normativa del programa de mòduls, com apunten des d'UGT; la quantia pendent del mes de gener correspon a l'anterior normativa, mentres que la del mes de febrer forma part del nou decret aprovat per Sanitat al gener.

L'altre grup afectat per l'impagament són els metges residents, el personal laboral en formació. Segons CSIF, es tracta d'una situació "especialment onerosa" perquè "empitjora la seua precarietat". En principi, l'impagament afectaria centenars de residents de departaments com el de La Fe, Manises o el Cínic-Malva-rosa, i, segons els càlculs del sindicat, la suma ascendiria a 500 euros, encara que en alguns casos podria ser superior.

Els treballadors i les treballadores d'atenció continuada estan també afectats per esta situació -un servici que ha ampliat el seu horari des de dimarts-, i també ho està el personal d'atenció primària dels departaments de La Fe, Doctor Peset, Arnau-Llíria, Xàtiva-Ontinyent i Castelló. Sanitat els deu les dietes per les jornades de 24 i 12 hores.

Suscríbete para seguir leyendo