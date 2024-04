Els hospitals valencians esperen 844 MIR amb l'inici hui del repartiment de places

L'adjudicació de les 8.772 places MIR -844 seran en hospitals de la Comunitat Valenciana- d'enguany comença el dilluns, quan els 900 futurs metges amb millor nota coneguen la seua destinació per a la residència. A estes aspiren les 11.755 persones que van superar el MIR al febrer, per la qual cosa, 2.983 es quedaran sense poder realitzar la seua especialització mèdica, un pas imprescindible per a poder exercir. Abans de rebre destinació, els MIR han afrontat la reflexió sobre quina especialitat realitzar i en quin hospital fer-ho. En la decisió, influïxen múltiples factors: el lloc de residència, la possibilitat d'accedir a l'especialitat desitjada, el departament de salut i, també, altres qüestions personals. En molts casos, és com desfullar una margarida amb els seus pros i contres.

Per a facilitar-los la decisió, els hospitals realitzen habitualment jornades de portes obertes per a donar a conéixer els seus programes de formació MIR i traure múscul de les seues qualitats davant d'altres hospitals. L'hospital La Fe va realitzar la seua presentació el passat 3 d'abril i va aconseguir demostrar, com sol ser habitual, el seu gran poder de convocatòria amb l'assistència de més de 150 metges interessats a optar a una de les seues places. De fet, es troba entre els set hospitals més demandats d'Espanya per a realitzar la residència; oferix les 41 especialitats mèdiques -la totalitat de les existents- amb 116 places, i, a més, compta amb 16 d'infermeria, dos de psicologia, quatre farmacèutiques i una destinada a radiofísics. 139 vacants per a la present convocatòria i un total de 526 residents en la suma de les diferents promocions. Cada any cobrix totes les places i no sorprén que, com relata el director de Docència de l'Hospital La Fe, José Andrés Román; en cada edició "els primers números dels MIR, aquells que han tret la millor nota, ens trien per a formar-se".

Per què ho fan? Segons Román, l'atractiu de La Fe va molt més enllà de l'especialitat en si, ja que oferix projectes d'investigació, programes de formació en altres hospitals nacionals i internacionals, la possibilitat de desenvolupar la tesi doctoral i un sistema de guàrdies amb "pràcticament totes les especials". El director reconeix que l'atenció continuada és "l'ogre" del sistema sanitari, però "una part indispensable de la formació dels especialistes".

José Andrés Román, director de Formació de l'Hospital La Fe. / Germán Caballero

Hospital "de referència" a Espanya

Tots estos ingredients fan que La Fe siga una opció molt atractiva per a molts metges, siguen residents a la Comunitat Valenciana o no. És el cas de Tomás Magallón, que, encara que dubtava encara en la jornada de portes obertes, considera l'hospital valencià com un dels seus preferits. És de Madrid, però no li importa realitzar la seua residència a València perquè prioritza la formació: "M'interessa molt la residència ací perquè és un dels hospitals de referència d'Espanya". Més que la ciutat, "prima triar on crega que em prepararé millor", reconeixia a Levante-EMV.

Igual que ell, María Heras també està interessada en La Fe. "Vaig estudiar en la Universitat de València, vaig realitzar les meues pràctiques ací i és el meu hospital com a pacient", reconeix. Acudia a les jornades per a veure si l'ajudava a esclarir la seua decisió, encara que "tots els hospitals ens venen tan bé el seu programa de residència que no sé com és d'útil".

Més de 150 MIR van acudir a la jornada de portes obertes de l'Hospital La Fe. / Germán Caballero

Els dos són allò que es podria denominar rara avis, ja que la seua prioritat és medicina familiar, una branca que, cada any, es queda amb places sense cobrir, encara que no a l'hospital La Fe. Als dos els agrada el contacte directe amb els pacients i la transversalitat de l'Atenció Primària. Per a Heras, és una residència "molt bona perquè passes per totes les especialitats de l'hospital, encara que el dia a dia és pesat". I Magallón és molt més categòric: "És la verdadera medicina".

Per què està tan poc considerada la medicina de família? Román dona la seua opinió personal sobre este tema: "És un problema de les condicions de treball - apunta-. Si no millorem la consideració d'estos especialistes, és difícil que puga ser una especialitat atractiva". A més, considera que és necessari millorar la promoció, donar-los formació addicional i integrar-la amb altres especialitats, per a "trencar barreres".

Els actuals residents "tornarien a triar La Fe"

Els metges residents van poder conéixer com és l'experiència de la residència a La Fe de veu pròpia dels residents de l'especialitat en la qual estaven interessats i van poder fer-los preguntes sobre este tema per a anar-se'n amb la major informació possible. Eixa va ser la principal recomanació de Rocío Moreno, R2 en l'especialitat de medicina interna. "És molt millor una elecció havent preguntat que anar a les palpentes", comentava. Si és el cas, ho té clar: "Tornaria a triar La Fe, estic molt contenta".

