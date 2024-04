Noves destinacions en AVE des de València

Les obres de l'estació d'Atocha i l'ampliació de la de Chamartín (destinació ara a Madrid de quasi tots els trens d'alta velocitat procedents de la Comunitat Valenciana) han permés posar en marxa noves connexions i obrir noves destinacions per als passatgers d'alta velocitat des de València.

Tal com acaba d'informar Adif, les obres d'ampliació d'estació Madrid Chamartín - Clara Campoamor, que està immersa en una reforma per a duplicar la seua capacitat per a trens d'alta velocitat i que s'estendrà fins entrat el mes de juliol, comporten l'entrada en funcionament de nous servicis entre la capital valenciana i altres ciutats espanyoles no connectades fins ara amb el litoral valencià.

Concretament, València comptarà amb una connexió AVE amb Lleó, que també permet viatjar a les ciutats de la línia amb parades intermèdies a Valladolid, Palència i Segòvia.

La posada en marxa d'este servici permetrà connectar la capital valenciana amb el nord d'Espanya a través de la xarxa ferroviària d'alta velocitat sense necessitat de fer transbord a Madrid, la qual cosa suposa un estalvi de temps i més comoditat.

Un tren AVE de Renfe / L-EMV

Des de hui, València comptarà amb connexió directa amb Lleó en 4 hores i 37 minuts. La posada en marxa comptarà amb dos servicis diaris entre les dos capitals. Des de València, eixirà un comboi a les 10.32 hores, amb arribada a Lleó a les 15.10 hores. Des de Lleó, el tren eixirà a 18.28 hores, amb arribada prevista a València a les 23.05 hores.

Nou Avlo per a Alacant

Igual que a València, les obres a Chamartín permeten posar en marxa un nou servici amb una altra ciutat de la línia d'alta velocitat de la Comunitat Valenciana. Concretament, una connexió Avlo entre Alacant i Valladolid.

