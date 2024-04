Compromís recupera a les Corts una llei pendent d’Oltra

Els processos legislatius no sempre són tan ràpids com als responsables polítics els agradaria. Hi ha una sèrie de passos que impedixen que el desig normatiu acabe desenvolupat i plasmat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, cim de tota acció política governamental. I Compromís ha recuperat d’eixos llimbs la Llei d’accessibilitat universal i inclusiva, una de les normes que li van quedar pendent al Botànic, i que va començar a redactar Mónica Oltra en 2020, una manera de començar a rearmar el seu llegat.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví i el diputat portaveu de política social, Francesc Roig, han registrat este dijous a les Corts la seua Proposició de llei d’accessibilitat universal i inclusiva. Esta va completar tota la tramitació interna, amb els preceptius informes jurídics i el procés de participació ciutadana, però la convocatòria electoral va impossibilitar que completara la seua tramitació parlamentària quan ja havia rebut fins i tot el vistiplau de l’executiu autonòmic en el Ple.

Segons ha defés la coalició, la Llei d’accessibilitat va estar promoguda per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives del Botànic, la que va dirigir Oltra de 2015 a 2022 i que posteriorment va prendre Aitana Mas, hui síndica adjunta del grup parlamentari, i seria la primera llei autonòmica que regula i garantix els drets i el compliment de les condicions i exigències de l’accessibilitat universal i plena per a totes les persones.

La proposició de llei, que compta amb 104 articles, preveu, a més, aspectes com l’accessibilitat en les edificacions de nova construcció i en les edificacions existents, amb l’ampliació de la reserva d’habitatges per a persones amb diversitat funcional i la possibilitat de fer adaptacions necessàries; la creació del Consell Valencià de Promoció i Garantia de l’Accessibilitat Universal per a garantir la participació de la ciutadania, així com un cos sancionador d’entre 300 i 300.000 euros segons la gravetat.

“Impuls normatiu”

Segons Baldoví, “fan falta propostes valentes davant del dramàtic bloqueig del Govern de Mazón a l’impuls normatiu en matèria d’inclusió, i, amb esta normativa, iniciem una agenda alternativa de lleis en el Parlament valencià que asseguren drets reals per a les persones davant de les propostes retrògrades que han presentat recentment PP i Vox en diferents àmbits”. “Mentres l’agenda legislativa de Mazón passa a retallar drets, la nostra se centra a reconéixer-los i garantir-los”, ha sentenciat.

El diputat Francesc Roig ha destacat que l’objectiu d’esta llei és que siga “la veu de les entitats valencianes que representen les persones amb discapacitats. Per a crear-la, es va comptar amb les seues aportacions i és un imperatiu que les Corts l’aproven”. Els representants de Compromís han destacat que “esta llei, no només fa referència a l’accessibilitat a edificacions i espais, preveu tot un articulat en el qual es té molt present l’accessibilitat cognitiva i diferents aspectes relacionats amb l’accessibilitat en l’ocupació laboral, així com la previsió de plans de formació per a l’atenció a persones amb diversitat funcional en diferents àmbits”.

