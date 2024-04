Un treballador de 62 anys mor en caure de la teulada d’una nau a Quart de Poblet

Un treballador de 62 anys ha mort este matí després de precipitar-se des d’una altura d’uns huit metres en una nau d’una empresa de materials de construcció de la localitat de Quart de Poblet. Pel que sembla, l’operari hauria caigut sobre unes escales de formigó en cedir el sostre d’uralita en el qual estava treballant.

L’accident laboral s’ha produït minuts abans de les nou del matí a l’avinguda de Madrid d’este municipi de l’Horta. Les fonts consultades per este periòdic indiquen que es tracta d’un treballador d’una empresa externa que estava fent unes reparacions en la teulada d’una de les naus d’esta empresa de Quart de Poblet.

Fins al lloc s’han desplaçat diverses patrulles de la Policia Nacional i de la Policia Local, així com una ambulància del SAMU. No obstant això, els sanitaris únicament han pogut confirmar la defunció de l’operari, de 62 anys.

Amb arnés, però sense estar enganxada la línia de vida

La comissió judicial ha procedit a l’alçament del cadàver a les onze del matí. El cos sense vida de Diego M. P. ha sigut traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València, on se li practicarà demà l’autòpsia.

La Policia Nacional investiga les circumstàncies en les quals s’hauria produït la caiguda i si es complien totes les mesures en matèria de seguretat laboral. Segons sembla, el treballador sí que portava l’arnés de seguretat posat, però l’anomenada ‘línia de vida’, vital en cas d’accident per a no precipitar-se, no estava enganxada a cap punt fix.

