A tancar l'Eurolliga amb bon sabor de boca

Que no hi haja possibilitats que el València Basket dispute el play-in per un lloc en el Top 8 d'Eurolliga no significa que no hi haja molt en joc esta vesprada a l'Stark Arena de Belgrad. El quadre taronja s'enfronta al Partizan en el segon partit de l'era Xavi Albert, que va debutar en la banqueta diumenge passat amb una victòria contra Baskonia clau per al futur de l'equip en la lliga ACB. Ara és torn de tornar a la competició europea, per última vegada este curs, per a acomiadar-se'n amb bon sabor de boca i, sobretot, continuar construint més certeses que dubtes al voltant d'un projecte que, mínim, tindrà de duració fins al final de la present temporada.

Per al seu debut en Eurolliga, Xavi Albert s'emporta 12 jugadors entre els quals no es troben Stefan Jovic ni Damien Inglis, que per molèsties físiques s'unixen a les baixes ja conegudes de Touré i Pangos. Davant la falta d'efectius en la posició de base, el tècnic ha decidit incloure en la llista Sergio de Larrea, que podria tindre els seus primers minuts del curs en competició europea. Ho faria en una pista de summa dificultat com és la de Partizan, encara que els precedents conviden a l'optimisme per als taronja. I és que el València BC ha guanyat a casa del Partizan en els dos enfrontaments disputats fins al moment. Amb un balanç de 14 victòries i 19 derrotes, l'equip de Xavi Albert sí que té la possibilitat de depassar en la taula als serbis, que, amb 15 victòries, tampoc tenen opcions de play-in després del triomf clar d'Efes contra l'Estrella Roja.

En qualsevol cas, si l'equip taronja vol tindre opcions de triomf, haurà de fer front a la difícil tasca de baixar l'encert del conjunt més eficaç de cara a la cistella en la Turkish Airlines EuroLeague. El Partizan lidera la competició en true shooting (61,4 %) i és l'únic equip que té dos jugadors (Koprovica i Caboclo) en el Top 5 d'este apartat estadístic. El quadre serbi és el que millor tira de dos punts (58,8 %) i el segon amb millor eficàcia en tirs de camp (57,2 %) per a tindre el quart equip amb millor ràting ofensiu (118,9 punts cada 100 possessions). En definitiva, una autèntica prova de foc per a la també temible defensa de València BC, que ha de trobar el camí per a detindre el potencial serbi.

En la roda de premsa prèvia al partit, el nou entrenador, Xavi Albert, va subratllar precisament la importància del partit malgrat que ja no hi ha un bitllet en joc: «És cert que no ens juguem poder entrar en el play-in, però el que he estat transmetent a la plantilla des del final el partit amb el Baskonia és que és un partit important per a nosaltres, per a continuar construint el que volem ser d'ací al final de l'any, per a aconseguir la idea de joc que volem plasmar en la pista. Ho afrontem amb moltes ganes de guanyar i, en el meu cas, de debutar en l'Eurolliga».

