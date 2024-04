El capità de les porteries a zero

Giorgi Mamardashvili és un dels factors diferencials del València. La seua seguretat sota pals s’ha convertit en una de les senyes d’identitat de l’equip de Rubén Baraja. El georgià va encadenar la seua dotzena porteria a zero de la temporada i ja només té per davant Alves (13 en 2014-15), Abelardo (16 en 1970-71), Ochotorena (19 en 1988-89) i Cañizares, que, en la campanya del doblet, la 2003/04, en va sumar 20.

Mamardashvili va estrenar capitania a El Sadar. El porter va lluir el braçalet per primera vegada des que va aterrar a Mestalla en la temporada 2021/22. L’internacional georgià era el futbolista amb més experiència com a valencianista de l’onze titular de Rubén Baraja. Giorgi va ser capità per l’absència dels lesionats José Luis Gayà i Mouctar Diakhaby i els suplents contra Osasuna Jaume Domènech, Thierry Rendall i Hugo Guillamón. A més, Gabriel Paulista (tercer capità fins a la seua eixida) va anar-se’n a l’Atlètic de Madrid en el mercat d’hivern.

